Wciąż wyraźnie da się zauważyć rezultaty tego podziału, który wynika z całkowicie nieuprawnionego przekonania, że jeżeli chodzi o kuchnię najwyższych lotów, to większe umiejętności mają w tej dziedzinie mężczyźni. I choć z pewnością w kwestii obecności kobiet w branży gastronomicznej sytuacja jest znacznie lepsza niż jeszcze kilkanaście lat temu, to wciąż jest w tej kwestii wiele do zrobienia, co zasygnalizował szef przewodnika Michelin.