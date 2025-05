Zdaniem autorów raportu zamiast pielgrzymować do słynnych kulinarnych stolic świata, będziemy stawiać na mniej znane i zdecydowanie mniej tłoczne lokalizacje. Przemawia za tym nie tylko ciekawość nowych miejsc, ale również względy finansowe.

Z najnowszego badania firmy Panterra, z której korzystali eksperci Airbnb, wynika, że 47 procent, a więc prawie połowa ankietowanych podróżników, preferuje autentyczną lokalną kuchnię. Wśród miast, które zamierza odwiedzić najwięcej respondentów, znalazły się włoskie Alassio, Rotterdam i Chiclana de la Frontera w Andaluzji. Poza Starym Kontynentem są to z kolei: Belo Horizonte w Brazylii, Shillong w Indiach, Marloth Park w RPA, japońskie Arakawa, Rawai w Tajlandii, Santa Teresita w Argentynie i Oneonta w stanie Nowy Jork.

Raport Airbnb: turystyka kulinarna i imprezowa przybiera na sile

Z raportu Airbnb wynika jednocześnie, że wciąż aktualny jest wśród podróżników trend na przeżywanie jedynych w swoim rodzaju doświadczeń, które będzie się pamiętało przez resztę życia. To właśnie one, a konkretnie – imprezy z udziałem gwiazd sportu i muzyki – są w tym roku mocnymi pretekstami do tego, aby spakować plecak i ruszyć w drogę.

Poczynając od Europy, jednym z takich wydarzeń będzie koncert zespołu Oasis, który odbędzie się 7 lipca w Manchesterze. Noclegów w okolicach tej daty szukało w tym mieście o ponad 500 procent więcej użytkowników w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku.

Za oceanem furorę robi z kolei Houston w stanie Teksas, gdzie pod koniec czerwca odbędą się dwa koncerty piosenkarki Beyoncé. Zainteresowanie noclegami w tej okolicy wzrosło o ponad 620 procent. Inna gwiazda, Shakira, już w maju przyjedzie do Charlotte w stanie Nowy Jork, jednak w jej przypadku noclegów szukało znacznie mniej, bo „tylko” ponad 200 procent więcej fanów niż przed rokiem.

W Chile natomiast robi furorę koleżanka po fachu Beyoncé i Shakiry – Australijka Kylie Minogue. Sierpniowe koncerty w Santiago spowodowały 85-procentowy wzrost zainteresowania noclegami w tym mieście. Z kolei w ojczyźnie Minogue, w Australii wzrost na poziomie ponad 250 procent zanotowały noclegi w Perth, gdzie w czerwcu odbędą się rozgrywki w ramach State of Origin Rugby.