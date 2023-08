Miłośnikom muzyki — również z Polski — przyświeca pewna silna motywacja, którą można sprowadzić do czterech liter: FOMO. Jest to skrót od angielskiej frazy „fear of missing out” oznaczającej lęk przed przegapieniem jakiegoś wyjątkowego wydarzenia — na przykład koncertu ulubionego artysty, którego występ chciałoby się zobaczyć przynajmniej raz w życiu. Tendencja ta nasiliła się zwłaszcza po pandemii.

Istnieje jeszcze jeden powód tak chętnego kupowania drogich biletów na koncerty gwiazd. Zespół Red Hot Chili Peppers istnieje już 40 lat, Metallica — jeszcze dłużej. Niedawno zmarł Andy Fletcher, jeden z filarów grupy Depeche Mode. O wieku członków zespołu The Rolling Stones nie ma co nawet wspominać. Zespoły starzeją się i rozpadają i w przekonaniu wielu fanów, także polskich, być może jesteśmy właśnie świadkami ostatnich koncertów wielu legendarnych zespołów.

Oczywiście takie gwiazdy jak Beyoncé mają przed sobą jeszcze wiele lat koncertowania. Mimo to obecna niewesoła i niepewna sytuacja gospodarcza i geopolityczna skłania ludzi do życia tu i teraz i „chwytania dnia” — nawet jeżeli mocno odbije się to na domowym budżecie.