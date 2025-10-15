Aktualizacja: 15.10.2025 19:21 Publikacja: 15.10.2025 16:14
Co roku Zakazane Miasto w Pekinie odwiedza kilkanaście milionów turystów.
Foto: JADE GAO / AFP
Zakazane Miasto to jeden z magnesów, który od lat przyciąga turystów do chińskiej stolicy. Liczące kilkaset lat zabudowania dawnego pałacu cesarskiego, pamiętające czasy ostatniej dynastii rządzącej Chinami, od 1987 r. znajdują się na liście UNESCO. Liczący 72 hektary teren wzbogacił się właśnie o kolejną atrakcję: po 25 latach otwarto cztery pawilony w ogrodzie Qianlonga.
Liczący 1,6 hektara Ogród Qianlonga był zamknięty dla zwiedzających przez większą część XX wieku oraz pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku. W 2000 r. władze Muzeum Pałacowego w Pekinie we współpracy z organizacją non-profit World Monuments Fund podjęły decyzję o renowacji czterech zabytkowych pawilonów, które od czasów ich budowy pozostały właściwie nietknięte.
Prace, które trwały 25 lat, obejmowały między innymi odświeżenie i rekonstrukcję oryginalnych podłóg, ścian, mebli i licznych misternych dekoracji. Pod koniec września kompleks otwarto dla szerokiej publiczności.
Pierwszy etap, który ukończono w 2008 r., dotyczył renowacji pawilonu Juanqinzhai, czyli Pawilonu Wypoczynku od Pilnej Służby. Wybudowano go dla cesarza Qianlonga, od którego ogród wziął swoją nazwę, panującego w latach 1735–1796. Cesarz, uznawany za jednego z najważniejszych władców dynastii Qing, miał spędzić tu swoją emeryturę, jednak nigdy nie skorzystał z tej części kompleksu pałacowego.
Ściany i sufity pawilonu pokrywają malowidła wykonane w technice trompe-l’oeil. Na podłogach znajdują się z kolei ozdobne bambusowe intarsje, a wnętrza zachwycają też bogatymi dekoracjami inkrustowanymi jadeitem i ozdobnymi tkaninami.
Wyremontowano też trzy inne reprezentacyjne pawilony: Fuwangge (chiń. Pawilon Oczekiwania na Dobre Znaki), Zhuxiangguan (Loża Zapachu Bambusa) i Yucuixuan (Altana z Najczystszego Jadeitu). Ich renowacja dobiegła końca w 2016 r..
Na terenie ogrodu znajduje się też specjalna przestrzeń wystawowo-edukacyjna. Składa się z trzech sal, w których znajdują się instalacje multimedialne, modele i oryginalne artefakty. Zwiedzający mogą tu poznać szczegóły dotyczące historii ogrodu, technik wykonania elementów dekoracyjnych w pawilonach oraz przebiegu renowacji.
Ogród Qianlonga wybudowano w latach 1771–1776. Styl znajdujących się na jego terenie pawilonów stanowi połączenie tradycyjnej sztuki chińskiej i wpływów europejskich. Autorem malowideł na jedwabnych tkaninach był włoski jezuita Giuseppe Castiglione, który pracował jednocześnie jako nadworny artysta cesarza Qianlonga.
Renowacja Ogrodu Qianlonga stanowi część programu o nazwie Conservation Resources for Architectural Interiors, Furniture, and Training (CRAFT), który organizacja World Monuments Fund uruchomiła w 2011 r.. Jego celem było doskonalenie umiejętności młodych adeptów konserwacji sztuki w Chinach.
Uczestnicy programu CRAFT zjechali się do Pekinu z całego kraju. W ramach prac wskrzeszono wiele tradycyjnych i często zapomnianych technik rzemieślniczych, wykorzystano też najnowsze technologie konserwacji zabytków i dzieł sztuki.
Zakazane Miasto to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Pekinu – co roku odwiedza to miejsce kilkanaście milionów turystów. W latach 60., w czasach szalejącej w ChRL rewolucji kulturalnej, na terenie kompleksu stacjonowało wojsko. Zadaniem żołnierzy była ochrona Zakazanego Miasta przed zrewoltowaną młodzieżą wyznającą kult Mao Zedonga, która niszczyła zabytki w całym kraju.
