Pierwszy etap, który ukończono w 2008 r., dotyczył renowacji pawilonu Juanqinzhai, czyli Pawilonu Wypoczynku od Pilnej Służby. Wybudowano go dla cesarza Qianlonga, od którego ogród wziął swoją nazwę, panującego w latach 1735–1796. Cesarz, uznawany za jednego z najważniejszych władców dynastii Qing, miał spędzić tu swoją emeryturę, jednak nigdy nie skorzystał z tej części kompleksu pałacowego.

Ściany i sufity pawilonu pokrywają malowidła wykonane w technice trompe-l’oeil. Na podłogach znajdują się z kolei ozdobne bambusowe intarsje, a wnętrza zachwycają też bogatymi dekoracjami inkrustowanymi jadeitem i ozdobnymi tkaninami.

Wyremontowano też trzy inne reprezentacyjne pawilony: Fuwangge (chiń. Pawilon Oczekiwania na Dobre Znaki), Zhuxiangguan (Loża Zapachu Bambusa) i Yucuixuan (Altana z Najczystszego Jadeitu). Ich renowacja dobiegła końca w 2016 r..

Na terenie ogrodu znajduje się też specjalna przestrzeń wystawowo-edukacyjna. Składa się z trzech sal, w których znajdują się instalacje multimedialne, modele i oryginalne artefakty. Zwiedzający mogą tu poznać szczegóły dotyczące historii ogrodu, technik wykonania elementów dekoracyjnych w pawilonach oraz przebiegu renowacji.

Historia Ogrodu Qianlonga w Zakazanym Mieście w Pekinie

Ogród Qianlonga wybudowano w latach 1771–1776. Styl znajdujących się na jego terenie pawilonów stanowi połączenie tradycyjnej sztuki chińskiej i wpływów europejskich. Autorem malowideł na jedwabnych tkaninach był włoski jezuita Giuseppe Castiglione, który pracował jednocześnie jako nadworny artysta cesarza Qianlonga.

Renowacja Ogrodu Qianlonga stanowi część programu o nazwie Conservation Resources for Architectural Interiors, Furniture, and Training (CRAFT), który organizacja World Monuments Fund uruchomiła w 2011 r.. Jego celem było doskonalenie umiejętności młodych adeptów konserwacji sztuki w Chinach.