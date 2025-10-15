Biurowiec Quay Quarter Tower w Sydney to pierwszy na świecie wieżowiec, który poddano pełnemu upcyklingowi. Realizację docenili jurorzy konkursu Earthshot Prize 2025, którego założycielem jest przyszły król Wielkiej Brytanii – książę William. To pierwszy na świecie budynek tego typu, który nominowano w tym konkursie.

Quay Quarter Tower: „Wieżowiec z upcyklingu”

Szacuje się, że branża budowlana generuje ponad 40 procent odpadów na świecie i odpowiada za ponad jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych. Każdy duży projekt budowlany, a do takich można zaliczyć postawienie nowego wieżowca, to ogromne obciążenie dla środowiska, zwłaszcza jeśli wymaga on wyburzenia innemu budynku.

Wiele wieżowców, które wybudowano w XX wieku, powoli kończy swój „żywot”. Co z nimi zrobić? Zwykle idą do rozbiórki, co – podobnie jak ich budowa – generuje kolejne zanieczyszczenia. Inaczej postąpiono ze znajdującym się w biznesowej dzielnicy Sydney wieżowcem Quay Quarter Tower.

Kiedy oddano go do użytku w 1976 roku, był najwyższym budynkiem w Sydney. Już w drugiej dekadzie XXI wieku właściwie nie nadawał się do użytku. Zamiast burzyć Quay Quarter Tower i wybudować na jego miejscu nowy wieżowiec, zdecydowano się na pełny „upcykling” biurowca.