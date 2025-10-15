Aktualizacja: 15.10.2025 07:00 Publikacja: 15.10.2025 05:00
Projektantom z duńskiej pracowni 3XN udało się zachować 65 procent oryginalnej struktury obiektu oraz 98 procent jego trzonu.
Foto: Adam Mork
Biurowiec Quay Quarter Tower w Sydney to pierwszy na świecie wieżowiec, który poddano pełnemu upcyklingowi. Realizację docenili jurorzy konkursu Earthshot Prize 2025, którego założycielem jest przyszły król Wielkiej Brytanii – książę William. To pierwszy na świecie budynek tego typu, który nominowano w tym konkursie.
Szacuje się, że branża budowlana generuje ponad 40 procent odpadów na świecie i odpowiada za ponad jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych. Każdy duży projekt budowlany, a do takich można zaliczyć postawienie nowego wieżowca, to ogromne obciążenie dla środowiska, zwłaszcza jeśli wymaga on wyburzenia innemu budynku.
Wiele wieżowców, które wybudowano w XX wieku, powoli kończy swój „żywot”. Co z nimi zrobić? Zwykle idą do rozbiórki, co – podobnie jak ich budowa – generuje kolejne zanieczyszczenia. Inaczej postąpiono ze znajdującym się w biznesowej dzielnicy Sydney wieżowcem Quay Quarter Tower.
Czytaj więcej
Ceniona brytyjska pracownia architektoniczna David Chipperfield Architects ma na koncie kolejną u...
Kiedy oddano go do użytku w 1976 roku, był najwyższym budynkiem w Sydney. Już w drugiej dekadzie XXI wieku właściwie nie nadawał się do użytku. Zamiast burzyć Quay Quarter Tower i wybudować na jego miejscu nowy wieżowiec, zdecydowano się na pełny „upcykling” biurowca.
Autorami ambitnego projektu byli architekci z duńskiej pracowni 3XN. Rewitalizację budynku ukończono w 2022 roku. Udało się zachować 65 procent oryginalnej struktury obiektu oraz 98 procent jego trzonu. Całe przedsięwzięcie pozwoliło uniknąć emisji ponad 12 tysięcy ton CO2.
Foto: Adam Mork
Realizację doceniło jury międzynarodowego konkursu Earthshot Prize 2025, który w 2020 roku założył książę William. Nagradza są w nim wizjonerskie i innowacyjne rozwiązania służące ochronie środowiska.
„Pokazując, że regeneracja może zastąpić zburzenie w sposób, który jest zarówno zrównoważony, jak i opłacalny komercyjnie, Quay Quarter Tower stanowi inspirujący wzór dla innych metropolii, w których podobne projekty są już w toku” – czytamy w uzasadnieniu werdyktu jury.
Remont Quay Quarter Tower sprawił, że budynek nie tylko przetrwał, ale też stał się bardziej funkcjonalny. Przestrzeń biurowa wzrosła z 45 do 102 tysięcy metrów kwadratowych, dzięki czemu może w niej pracować już nie cztery i pół tysiąca osób, jak to było dawniej, ale aż dziewięć tysięcy.
„Przedłużyliśmy życie tego budynku o dekady, zmniejszyliśmy jego ślad węglowy o połowę i stworzyliśmy bardziej angażujące miejsce pracy dla tysięcy ludzi” – wylicza Fred Holt z pracowni 3XN, który kierował projektem.
Foto: Adam Mork
„Wyróżnienie w ramach Earthshot Prize pokazuje, że regeneracja – jako nowy standard – musi zastąpić zburzenie. Mamy nadzieję, że nasze podejście pomoże zredefiniować rozwój miast, oferując przykład tego, w jaki sposób osiągnąć cel niskoemisyjności, kiedy nasze miasta na całym świecie wciąż się rozrastają” – komentuje sukces Holt.
To już kolejne wyróżnienie, jakie ma na koncie Quay Quarter Tower. W 2022 roku jury prestiżowego konkursu World Architecture Festival uznało go za najlepszy budynek na świecie.
Jury konkursu Earthshot Prize wyłoni pięcioro zwycięzców, z których każdy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości miliona funtów na dalszą realizację swoich projektów. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 5 listopada tego roku w Muzeum Jutra w Rio de Janeiro.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Biurowiec Quay Quarter Tower w Sydney to pierwszy na świecie wieżowiec, który poddano pełnemu upcyklingowi. Realizację docenili jurorzy konkursu Earthshot Prize 2025, którego założycielem jest przyszły król Wielkiej Brytanii – książę William. To pierwszy na świecie budynek tego typu, który nominowano w tym konkursie.
Ceniona brytyjska pracownia architektoniczna David Chipperfield Architects ma na koncie kolejną udaną realizację...
Jeden z najczęściej nagradzanych polskich budynków wielorodzinnych – śląski Żorro – ma na koncie kolejny sukces....
Pracownia architektoniczna Robert Majkut Design z Warszawy stworzyła pełen rozmachu projekt Muzeum Wody w Bahraj...
Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy został otwarty. Skorzystają z niego nie tylko studenci i wykładowcy,...
Polska architektka Alicja Kubicka, współtwórczyni projektu pawilonu polskiego na tegorocznym Expo w Osace zdobył...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas