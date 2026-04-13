Marka Edikted powstała sześć lat temu, ale zdążyła błyskawicznie zyskać status kultowej wśród młodych Amerykanów z pokolenia Z. Teraz szefostwo firmy zapowiada ekspansję w innych regionach świata, także w Europie: zwiększenie swojej obecności na całym świecie – w tym w kilku europejskich krajach.

Edikted: Ulubiona marka odzieżowa amerykańskiego Pokolenia Z

W ciągu kilku lat Edikted, marka odzieży dla młodych miłośników mody, stała się fenomenem. Wpisująca się w zjawisko, które eksperci nazwali „nową falą fast fashion”, ma bardzo spójną tożsamość: jej kluczową grupą docelową są osoby z pokolenia Z.

Edikted zaczynało jako sklep internetowy, ale dzięki aktywności na TikToku oraz agresywnemu marketingowi jej popularność od 2021 r. zaczęła dynamicznie rosnąć. Z czasem pojawiły się pierwsze sklepy Edikted w centrach handlowych – w reakcji na powrót klientek i klientów wraz z końcem pandemii.

W USA Edikted zdobyło popularność dzięki odważnym, wyrazistym projektom w estetyce Y2K, błyskawicznemu reagowaniu na zmieniające się mikrotrendy kreowane przez platformy społecznościowe, a także dzięki bardzo przystępnym cenom. Swój sukces marka zawdzięcza przede wszystkim specyficznemu modelowi produkcji i dystrybucji swoich wyrobów, który upodabnia ją do chińskiego giganta ultraszybkiej mody Shein.

Teraz Edikted realizuje plan rozbudowy liczby sklepów stacjonarnych w ciągu najbliższych kilku lat. Nowe sklepy mają powstać nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Kanadzie, Ameryce Łacińskiej – i w Europie.

Jeżeli chodzi o Stary Kontynent, to pierwszy sklep Edikted otworzył się pod koniec marca w Londynie. Kolejne sklepy mają pojawić się między innymi w Hiszpanii i Portugalii.

Edikted: Fast fashion czy „zero waste”?

Marka Edikted powstała w 2020 r. w Tel Awiwie, jej założycielami są Dedy Schwartzberg i Zvika Alon. Z czasem firma przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, jej obecna siedziba znajduje się w Los Angeles.

Twórcy Edikted obrali podobny model, według którego działa marka Shein: w sklepie internetowym niemal codziennie pojawia się mnóstwo nowych produktów w niskich cenach. Ta sama jest też grupa docelowa: młodzi ludzie, którym zależy przede wszystkim na szybkiej dostawie, wyrazistym stylu i niskich cenach, ale już niekoniecznie na wysokiej jakości produktów czy tak zwanej modzie zrównoważonej.

Założyciele Edikted wielokrotnie odcinali się jednak od zarzutów, jakoby działali w sferze ultraszybkiej mody. Jak podkreślają, ich marka funkcjonuje w duchu filozofii „zero waste”, bo produkuje niewielkie ilości sztuk konkretnego modelu w zależności od skali popytu, a więc tyle, ile jest w stanie sprzedać.

Eksperci, którzy bliżej przyglądają się działalności Edikted, zwracają jednak uwagę na niską transparentność firmy w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i mody cyrkularnej. Na stronach Edikted brak jakichkolwiek informacji czy raportów na ten temat.

Marka nie informuje, gdzie powstają produkty, czy szyje się je ze zrównoważonych ekologicznie materiałów, a także w jakich warunkach funkcjonują pracownicy fabryk. Brak też informacji na temat działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i zagospodarowania odpadami z produkcji.