W londyńskim Muzeum Wiktorii i Alberta (V&A) rusza wystawa, której nie zechce ominąć żaden entuzjasta kreatywności Elsy Schiaparelli, jednej z najbardziej innowacyjnych i wizjonerskich XX-wiecznych kreatorek mody. Wystawa, w ramach której będzie można obejrzeć ponad 200 projektów, ukaże ewolucję słynnego domu mody i jego miejsce we współczesnym świecie mody i sztuki, obecnie pod kierownictwem Daniela Roseberry'ego.

Organizatorzy nowojorskiej Met Gali ogłosili niedawno hasło tegorocznej edycji tego najbardziej medialnego wydarzenia w świecie mody. Motyw przewodni imprezy brzmi: „Fashion is Art” – czyli „Moda to sztuka”.

Prawdziwość tego hasła w szczególny sposób ujawnia się w projektach domu mody, który w 1927 r. w Paryżu założyła Elsa Schiaparelli, rodowita Rzymianka. Projektantka zadziwiła swoją kreatywnością ówczesny świat mody i jednocześnie przetarła dla niego nowe szlaki, tworząc kreacje pełne surrealizmu, a zarazem innowacyjne pod względem użycia materiałów i technik krawieckich.

Ponad 200 eksponatów będzie można obejrzeć na wystawie pod tytułem „Schiaparelli: Fashion Becomes Art” (ang. „Schiaparelli: moda staje się sztuką”). To pierwsza w Wielkiej Brytanii wystawa, która będzie w pełni poświęcona dorobkowi paryskiego domu mody.

Wystawa obejmie całą historię marki Schiaparelli: od najwcześniejszych projektów z lat 20. ubiegłego wieku aż po te najnowsze, które wyszły spod ołówka aktualnego dyrektora kreatywnego marki, Daniela Roseberry’ego. Ekspozycja ukaże wpływ dorobku Elsy Schiaparelli nie tylko na współczesną modę, ale również różne dziedziny sztuki, w tym na malarstwo, fotografię, rzeźbę i film.

Wystawa, którą przygotowywano aż pięć lat, zaprezentuje ubrania, akcesoria i biżuterię domu mody Schiaparelli, a oprócz tego również obrazy, fotografie, rzeźby, meble, perfumy i materiały archiwalne. Wszystkie te przedmioty ujawnią nierozerwalny związek twórczości Elsy Schiaparelli ze światem sztuki.

Jednym z najważniejszych eksponatów będzie suknia z czarnej jedwabnej krepy „Skeleton” z 1938 r., którą Elsa Schiaparelli zaprojektowała we współpracy z Salvadorem Dalí. Ich inne wspólne dzieło, które zasili wystawę, to biała suknia „Tears” (z tego samego roku) ze śmiałym printem uzyskanym techniką trompe-l’oeil, przypominającym odrywające się płaty skóry.

Elsa Schiaparelli była muzą i współpracownicą wielu innych czołowych XX-wiecznych artystów, w tym Pabla Picasso, Jeana Cocteau czy Mana Raya. Ekspozycja w V&A obejmie prace również tych i innych twórców, które wypożyczono z muzeów i galerii rozsianych na całym globie.

Wystawa ukaże też związki projektantki z Londynem, gdzie w 1933 r. otworzyła swój salon. Schiaparelli odegrała ważną rolę w rozwoju brytyjskiej branży mody: była współzałożycielką organizacji Fashion Group of Great Britain, która dała początek prestiżowemu British Fashion Council. Wystawa naświetli także i ten ważny wątek z jej kariery.

Wystawa „Schiaparelli: Fashion Becomes Art” w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie potrwa do 1 listopada 2026 roku.