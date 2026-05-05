Dzisiaj linie lotnicze reklamują się poprzez filmiki publikowane w sieciach społecznościowych i internecie. Dawniej było inaczej – przed kilkoma dekadami kluczowe były plakaty, którymi promowano podróże lotnicze, a także wybrane kierunki.

Właśnie z tej ery pochodzą plakaty polskiego artysty Janusza Grabiańskiego, które stały się elementem wspólnej kolekcji polskiej marki Vistula oraz Polskich Linii Lotniczych LOT.

Nowa wspólna kolekcja ubrań LOT-u i Vistuli dla pasażerów

Od dawna toczy się spór o to, jak należy się ubrać do samolotu. Dzisiaj górę wzięli zwolennicy wygodnych dresów i elastycznych tkanin, co ma pomóc przetrwać niewygody podróży.

Najnowsza propozycja Vistuli to odwołanie do czasów, gdy nikt nie myślał o zakładaniu spodni dresowych do samolotu, a podróż lotnicza kojarzona była z dyskretną elegancją. Nowa kapsułowa kolekcja stworzona wspólnie z LOT-em ma być dowodem, że także dzisiaj da się połączyć dobry wygląd z wygodą i komfortem.

Wspólna kolekcja LOT-u i Vistuli obejmuje zestawy garniturowe dla kobiet i mężczyzn, ze spodniami, marynarkami, koszulami i koszulkami polo w odcieniach granatu, szarości i bieli, które dopełniają apaszka i krawat. Poza eleganckimi elementami klasycznego biznesowego uniformu kolekcja zawiera też T-shirty i oraz bluzy. Nie zabrakło w niej też akcesoriów, jak minimalistyczne kosmetyczki, opaska na oczy czy poduszka podróżna.

Tym jednak, co zapewne będzie cieszyć się największym zainteresowaniem kolekcjonerów i kolekcjonerek, są T-shirty z nadrukami przedstawiającymi grafiki autorstwa wybitnego polskiego plakacisty i ilustratora Janusza Grabiańskiego.

Grabiański przez wiele lat współpracował z LOT-em, tworząc identyfikację wizualną polskiego przewoźnika. Jego prace wyróżnia lekka kreska i użycie intensywnych barw, co świetnie prezentuje się na koszulkach.

Kolekcja Vistula x LOT: Grafiki słynnego polskiego plakacisty

„Ta współpraca to coś więcej niż wspólne logo – to autentyczna odpowiedź na oczekiwania współczesnych podróżników. Vistula i LOT to marki, które łączy jedna obietnica: niezawodna jakość i dbałość o komfort. Przekuliśmy te wspólne wartości w funkcjonalne fasony i nowoczesne tkaniny, oddając w ręce klientów kolekcję, która sprawia, że elegancja w podróży staje się absolutnie naturalna” — mówi Piotr Kuczak, dyrektor marketingu marek Vistula, Wólczanka i Bytom.

Kolekcja powstała w ramach kampanii pod hasłem „Well traveled. Well dressed.” Zdjęcia i nagrania zrealizowano we wnętrzach LOT Business Lounge Polonez i Mazurek, na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie i na pokładzie flagowego samolotu polskiego przewoźnika — Boeinga 787-9 Dreamlinera.

Foto: Materiały prasowe

„Kolekcja Vistula x LOT jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych pasażerów – aktywnych, mobilnych i świadomych swojego stylu. To dla nas naturalne partnerstwo, które jest odpowiedzią na to, co naprawdę ma znaczenie w drodze: wygodę, lekkość i poczucie, że można skupić się na samej podróży” — dodaje Ewa Lampart, dyrektorka Biura Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej Polskich Linii Lotniczych LOT.