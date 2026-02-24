Reklama

Muchomory i rajskie ptaki. Pokaz haute couture marki Chanel to powrót do natury

Matthieu Blazy, nowy dyrektor kreatywny domu mody Chanel, zaprezentował swoją pierwszą kolekcję haute couture. Trudno o bardziej wyraźną zmianę kierunku po odejściu jego poprzedniczki, Virginie Viard.

Publikacja: 24.02.2026 05:00

Pokaz odbył się we wnętrzach paryskiego Grand Palais.

Foto: CHANEL

Foto: CHANEL

Izabela Popko

Tydzień mody w Paryżu, który przed kilkoma dniami dobiegł końca, był inny niż wiele poprzednich. Zdaniem wielu komentatorów kolekcje, które projektanci zaprezentowali w dniach 21-25 stycznia, cieszyły kreatywnymi rozwiązaniami. Chyba najbardziej wodze fantazji puścił w swojej pierwszej kolekcji haute couture dla domu mody Chanel Matthieu Blazy – nowy dyrektor kreatywny marki.

Matthieu Blazy otwiera nowy rozdział w historii marki Chanel

Kreacje haute couture uznawane są za szczyt krawieckich i artystycznych możliwości, a także za swoisty podpis projektanta. Prezentując kolekcję swojej „wysokiej mody”, jej twórca prezentuje też swoją wizję kierunku, w jakim powinna podążać prowadzona przez niego marka.

W jaką stronę będzie zmierzać dom mody Chanel, na którego czele w ubiegłym roku stanął 41-letni projektant Matthieu Blazy? Analizując kreacje z jego debiutanckiej kolekcji haute couture, można stwierdzić, że kobieta Chanel będzie wręcz unosić się nad ziemią.

Foto: CHANEL

„Ptak na grzybie – Od razu zobaczyłem piękno – Wtedy znikł, odleciał” – takie haiku anonimowego autora zobaczyła publiczność na ekranie na początku pokazu. To była zapowiedź atmosfery całego wydarzenia, a także tego, co uczestnicy wydarzenia mieli zobaczyć na wybiegu.

Blazy kontynuuje tradycję fantazyjnej scenografii, którą rozpoczął „kosmicznym” pokazem swojej debiutanckiej kolekcji prêt-à-porter z października 2025 roku. Teraz, spomiędzy planet, które tworzyły wtedy tło pokazu, projektant sprowadził publiczność na ziemię, do baśniowego lasu.

Foto: CHANEL

Motywem przewodnim scenografii były grzyby oraz szeroko pojęta natura. Oprócz gigantycznych muchomorów modelki przechadzały się na tle rydzów, muchomorów czy prawdziwków. Same zaś przypominały wielobarwne ptaki, choć kreacje były jak najdalsze od oczywistych wizualnych odniesień do tych zwierząt.

Piękno natury: Pokaz haute couture Chanel

Matthieu Blazy pokazał publiczności, co w jego odczuciu tworzy sedno stylu marki Chanel, a jednocześnie kreatywnie zreinterpretował i odświeżył nieśmiertelne klasyki, w tym klasyczną garsonkę. Pokaz otworzyła bardzo śmiała interpretacja tego flagowego projektu paryskiej marki, którego autorką była sama Coco Chanel.

Foto: CHANEL

Garsonkę uszyto z beżowego, półtransparentnego jedwabnego muślinu, co miało odrzeć cały projekt z niepotrzebnej nadbudowy i sprowadzić go do jego podstawowych wymiarów. To miał być „list miłosny zarówno do rzemiosła i tego, czym jest haute couture w swojej najbardziej dosłownej formie”.

Foto: CHANEL

Matthieu Blazy metaforycznie zamienił modelki w ptaki. W projektach sukienek o różnej długości, garsonek i garniturów można dopatrzyć się inspiracji czarnymi krukami, czaplami, kolorowymi egzotycznymi ptakami, a nawet gołębiami, na których szarawe upierzenie składa się feeria różnych barw.

Foto: CHANEL

Projekty są przy tym wyrafinowane i bardzo „praktyczne”, a pióra pojawiają się rzadko. Zamiast nich, projektant sięgnął po ultralekkie tkaniny, które poruszają się przy najdelikatniejszym ruchu powietrza. Do tego asymetryczne wycięcia, frędzelki i inne formy, które nadały kreacjom niebywałej lekkości, nie wyłączając „statycznych” uniformów.

