Muchomory i rajskie ptaki. Pokaz haute couture marki Chanel to powrót do natury

Tydzień mody w Paryżu, który przed kilkoma dniami dobiegł końca, był inny niż wiele poprzednich. Zdaniem wielu komentatorów kolekcje, które projektanci zaprezentowali w dniach 21-25 stycznia, cieszyły kreatywnymi rozwiązaniami. Chyba najbardziej wodze fantazji puścił w swojej pierwszej kolekcji haute couture dla domu mody Chanel Matthieu Blazy – nowy dyrektor kreatywny marki.

Matthieu Blazy otwiera nowy rozdział w historii marki Chanel

Kreacje haute couture uznawane są za szczyt krawieckich i artystycznych możliwości, a także za swoisty podpis projektanta. Prezentując kolekcję swojej „wysokiej mody”, jej twórca prezentuje też swoją wizję kierunku, w jakim powinna podążać prowadzona przez niego marka.

W jaką stronę będzie zmierzać dom mody Chanel, na którego czele w ubiegłym roku stanął 41-letni projektant Matthieu Blazy? Analizując kreacje z jego debiutanckiej kolekcji haute couture, można stwierdzić, że kobieta Chanel będzie wręcz unosić się nad ziemią.

Foto: CHANEL

„Ptak na grzybie – Od razu zobaczyłem piękno – Wtedy znikł, odleciał” – takie haiku anonimowego autora zobaczyła publiczność na ekranie na początku pokazu. To była zapowiedź atmosfery całego wydarzenia, a także tego, co uczestnicy wydarzenia mieli zobaczyć na wybiegu.