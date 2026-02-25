W Japonii Muji jest potęgą. Ma mocną pozycję na rynku odzieżowym, ale przede wszystkim specjalizuje się w artykułach wyposażenia wnętrz czy akcesoriach do domu. Prowadzi także hotele, umeblowane minimalistycznymi produktami sygnowanymi przez Muji. Wszystko łączy generalne założenie: minimalizm i skrajna użyteczność. Między innymi dlatego produkty tej marki nie mają logotypów – Muji to element pełnej nazwy firmy, którą na polski można przetłumaczyć jako „Jakościowe przedmioty bez marki”.

Reklama Reklama

Prostota w japońskim stylu i stawianie na pierwszym miejscu funkcji były dla japońskiej firmy fundamentem sukcesu na wielu rynkach. Nie zawsze jednak sprawy szły pomyślnie – dwa lata temu bankructwo ogłosił europejski wydział Muji. Teraz Japończycy chcą ponownie wzmocnić swoją pozycję na Starym Kontynencie.

Muji zapowiada nowe sklepy w Europie

Muji działa od 1980 r. Typowo japońska, minimalistyczna, skupiona na użyteczności i ponadczasowości estetyka produktów Muji w duchu „no logo” przysporzyła marce na Zachodzie wierne grono klientów. W Europie funkcjonuje kilkadziesiąt sklepów Muji. W Polsce marka jest obecna od kilkunastu lat, obecnie ma jeden sklep w centrum Warszawy, a także sklep internetowy.

W 2024 r. europejska część Muji ogłosiła upadłość i przeszła restrukturyzację. Zgodnie z zapowiedziami zarządu kolejnym krokiem miała być odbudowa i wzmocnienie obecności Muji na Starym Kontynencie. Zarząd Muji ujawnił pięcioletni plan, w ramach którego w kilku europejskich miastach powstaną nowe flagowe sklepy marki.