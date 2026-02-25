Reklama

Japoński gigant wnętrzarski rusza na podbój Europy. Ambitny plan i nowe sklepy

Japońska marka Muji, specjalizująca się w artykułach wyposażenia wnętrz i dodatkach do domu, ogłosiła pięcioletni plan ekspansji, który obejmie również Europę. Do 2030 roku na naszym kontynencie ma powstać co najmniej kilka nowych sklepów Muji.

Publikacja: 25.02.2026 12:17

Sklep Muji w Tokio.

Sklep Muji w Tokio.

Foto: Akio Kon/Bloomberg

Izabela Popko

W Japonii Muji jest potęgą. Ma mocną pozycję na rynku odzieżowym, ale przede wszystkim specjalizuje się w artykułach wyposażenia wnętrz czy akcesoriach do domu. Prowadzi także hotele, umeblowane minimalistycznymi produktami sygnowanymi przez Muji. Wszystko łączy generalne założenie: minimalizm i skrajna użyteczność. Między innymi dlatego produkty tej marki nie mają logotypów – Muji to element pełnej nazwy firmy, którą na polski można przetłumaczyć jako „Jakościowe przedmioty bez marki”.

Prostota w japońskim stylu i stawianie na pierwszym miejscu funkcji były dla japońskiej firmy fundamentem sukcesu na wielu rynkach. Nie zawsze jednak sprawy szły pomyślnie – dwa lata temu bankructwo ogłosił europejski wydział Muji. Teraz Japończycy chcą ponownie wzmocnić swoją pozycję na Starym Kontynencie.

Muji zapowiada nowe sklepy w Europie

Muji działa od 1980 r. Typowo japońska, minimalistyczna, skupiona na użyteczności i ponadczasowości estetyka produktów Muji w duchu „no logo” przysporzyła marce na Zachodzie wierne grono klientów. W Europie funkcjonuje kilkadziesiąt sklepów Muji. W Polsce marka jest obecna od kilkunastu lat, obecnie ma jeden sklep w centrum Warszawy, a także sklep internetowy.

Czytaj więcej

Obiekt powstały na sztucznej wyspie pod Osaką, według projektu japońskiej pracowni Sou Fujimoto Arch
Architektura
Koniec największej drewnianej konstrukcji na świecie. Wielki Krąg idzie na opał

W 2024 r. europejska część Muji ogłosiła upadłość i przeszła restrukturyzację. Zgodnie z zapowiedziami zarządu kolejnym krokiem miała być odbudowa i wzmocnienie obecności Muji na Starym Kontynencie. Zarząd Muji ujawnił pięcioletni plan, w ramach którego w kilku europejskich miastach powstaną nowe flagowe sklepy marki.

Pierwszy z nich jeszcze przed Bożym Narodzeniem ma ruszyć w Paryżu przy modnej ulicy handlowej Rue de Rivoli. Wiosną 2027 r. przyjdzie kolej na Londyn. Do 2030 r. kolejne sklepy mają otworzyć się w Berlinie, Monachium, Mediolanie, Barcelonie i Madrycie.

Muji powraca. Japoński gigant planuje ekspansję w Europie

„Podczas gdy Chiny i Japonia są już rynkami dojrzałymi, Europę i Stany Zjednoczone uważamy za obszary wzrostu i ogromnego potencjału dla Muji” – powiedział Uriel Karsenti, dyrektor zarządzający Muji na Europę w rozmowie z branżowym serwisem WWD.

Hotel Muji w tokijskiej dzielnicy Ginza.

Hotel Muji w tokijskiej dzielnicy Ginza.

Foto: Akio Kon/Bloomberg

Karsenti podkreślił jednocześnie, że europejscy konsumenci mieli jak dotąd szansę poznać jedynie niewielką część całej oferty produktowej Muji. Strategia ekspansji marki na Europę zakłada poszerzenie asortymentu na półkach – zarówno w istniejących, jak i nowych sklepach.

Dotyczy to wszystkich linii marki, w tym ubrań dla dzieci, kosmetyków, akcesoriów kuchennych i na podróż czy wreszcie mebli. Nowy, kilkupiętrowy sklep w Paryżu ma stanowić wzór dla kolejnych: każde piętro będzie poświęcone konkretnym kategoriom produktów, aby zwiększyć jakość doświadczenia zakupowego zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak i turystów.

Niższe piętra będą mieścić kolekcję mebli, podczas gdy na wyższych poziomach znajdą się takie kategorie jak ubrania i kosmetyki. Co istotne, zarząd Muji nie zamierza pozycjonować swoich produktów w sferze premium – wbrew powszechnemu trendowi, którym podąża chociażby hiszpańska marka Zara.

Jak zauważa Uriel Karsenti, w Japonii Muji nie ma wizerunku marki niszowej, tak jak to jest w Europie. Wręcz przeciwnie: w swojej ojczyźnie ceny znakomitej większości produktów japońskiej sieci są stosunkowo przystępne. Taki właśnie wizerunek marka chce umocnić w umysłach zachodnich konsumentów.

Źródło: rp.pl

