Włoska marka Sergio Soldano święciła triumfy w latach 70. i 80., jej fankami były największe włoskie i zagraniczne ikony mody. Z czasem gwiazda Sergio Soldano zaczęła przygasać i marka przeszła w stan uśpienia, który trwał dobre trzy dekady. W tym roku włoska marka ogłosiła swój wielki powrót.

Moda: Włoska marka Sergio Soldano wraca na rynek

Pochodzący z Genui projektant Sergio Soldano założył swoje atelier w 1968 roku. W kolejnej dekadzie jego oryginalny, wyrazisty styl wyróżniający się geometrycznymi formami, intensywnymi barwami i wyraźnym podkreśleniem kobiecej sylwetki przysporzył Soldano wierne grono fanek.

Ze względu na świeże, innowacyjne podejście, międzynarodowe media okrzyknęły Sergia „nowym człowiekiem mody”. W kreacjach Soldano często pokazywały się na czerwonych dywanach takie gwiazdy jak wspomniane Elizabeth Taylor czy Monica Vitti, ale też Gina Lollobrigida, Raquel Welch czy Grace Jones.

Projekty marki Sergio Soldano pojawiły się też w filmach z lat 70., w tym w „Sinobrodym” z 1971 r. czy „Boskiej istocie” z 1975 r. W latach 80. Włoch poszerzył ofertę o perfumy dla kobiet i mężczyzn.