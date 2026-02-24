Reklama

Powrót włoskiego domu mody. Nowy rozdział po dekadach nieobecności na rynku

Włoska marka Sergio Soldano chce wrócić do świata mody. Przed laty projekty domu mody z Genui nosiły takie gwiazdy jak Elizabeth Taylor czy Monica Vitti.

Publikacja: 24.02.2026 13:11

Włoski projektant Sergio Soldano założył swoje atelier w 1968 roku. Na zdjęciu: prezentacja kolekcji

Włoski projektant Sergio Soldano założył swoje atelier w 1968 roku. Na zdjęciu: prezentacja kolekcji w Nowym Jorku.

Foto: SEAN ZANNI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Izabela Popko

Włoska marka Sergio Soldano święciła triumfy w latach 70. i 80., jej fankami były największe włoskie i zagraniczne ikony mody. Z czasem gwiazda Sergio Soldano zaczęła przygasać i marka przeszła w stan uśpienia, który trwał dobre trzy dekady. W tym roku włoska marka ogłosiła swój wielki powrót.

Moda: Włoska marka Sergio Soldano wraca na rynek

Pochodzący z Genui projektant Sergio Soldano założył swoje atelier w 1968 roku. W kolejnej dekadzie jego oryginalny, wyrazisty styl wyróżniający się geometrycznymi formami, intensywnymi barwami i wyraźnym podkreśleniem kobiecej sylwetki przysporzył Soldano wierne grono fanek.

Ze względu na świeże, innowacyjne podejście, międzynarodowe media okrzyknęły Sergia „nowym człowiekiem mody”. W kreacjach Soldano często pokazywały się na czerwonych dywanach takie gwiazdy jak wspomniane Elizabeth Taylor czy Monica Vitti, ale też Gina Lollobrigida, Raquel Welch czy Grace Jones.

Czytaj więcej

Kadr z kampanii promującej zimową kolekcję Merino Wool marki COS.
Moda
Najbardziej pożądane marki odzieżowe na świecie. Triumf europejskiej „sieciówki”

Projekty marki Sergio Soldano pojawiły się też w filmach z lat 70., w tym w „Sinobrodym” z 1971 r. czy „Boskiej istocie” z 1975 r. W latach 80. Włoch poszerzył ofertę o perfumy dla kobiet i mężczyzn.

Z czasem firma straciła impet i wycofała się z rynku mody – dostępne pozostały jedynie perfumy Sergio Soldano. Dwa lata temu markę przejęła firma Desire Holding Group, która posiada licencje na dystrybucję kosmetyków i perfum takich marek jak Ferrari, Liu-Jo czy Alfa Romeo.

Torebka z inauguracyjnej kolekcji Sergio Soldano podczas pokazu w Nowym Jorku.

Torebka z inauguracyjnej kolekcji Sergio Soldano podczas pokazu w Nowym Jorku.

Foto: SEAN ZANNI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

W tym samym roku na stanowiska dyrektorów kreatywnych powołano projektantów Giovanniego Premoliego i Dario Di Bellę. We wrześniu 2024 r. w Genui i w Cannes zorganizowano wystawy, na których zaprezentowano szkice i prototypowe projekty damskiej kolekcji, która ujrzała światło dzienne dopiero w lutym 2026 r., w ramach zakończonego niedawno tygodnia mody w Nowym Jorku.

Sergio Soldano: Włoski dom mody zaczyna „od nowa”

Zarząd dał Premoliemu i Di Belli czas, aby poprzez swoją pierwszą kolekcję dla Sergio Soldano napisali nowy rozdział marki. Kolekcja, którą zaprezentowano w Nowym Jorku, zawiera ubrania, obuwie, torebki i inne akcesoria, które nawiązują do wyrafinowanego włoskiego rzemiosła. Jednocześnie brak w niej dosłownych cytatów z tego, co Sergio Soldano tworzył w czasach, kiedy jego marka święciła największe triumfy.

Prezentacja kolekcji Sergio Soldano w Nowym Jorku.

Prezentacja kolekcji Sergio Soldano w Nowym Jorku.

Foto: SEAN ZANNI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wiodącym motywem w ubraniach i akcesoriach ze skóry był kwiat anemonu. W nawiązaniu do rodzinnego miasta Sergio Soldano na jedwabnych sukienkach i innych elementach garderoby znalazły się z kolei printy przedstawiające fragmenty ikonicznych historycznych budynków Genui.

Najpierw grafiki te wykonano jako obrazy olejne, a następnie przeniesiono je na tkaniny. Projektanci sięgnęli więc po pracochłonną i kosztowną technikę, która – jak podkreślają – jest próbą wskrzeszenia zagrożonego obecnie, tradycyjnego rzemiosła.

Strategia Sergio Soldano zakłada powrót na rynki europejskie, a także na kluczowy – amerykański. W najbliższej przyszłości mają zostać otwarte firmowe butiki, w planach jest też własny sklep internetowy.

