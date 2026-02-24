Włoski projektant Sergio Soldano założył swoje atelier w 1968 roku. Na zdjęciu: prezentacja kolekcji w Nowym Jorku.
Włoska marka Sergio Soldano święciła triumfy w latach 70. i 80., jej fankami były największe włoskie i zagraniczne ikony mody. Z czasem gwiazda Sergio Soldano zaczęła przygasać i marka przeszła w stan uśpienia, który trwał dobre trzy dekady. W tym roku włoska marka ogłosiła swój wielki powrót.
Pochodzący z Genui projektant Sergio Soldano założył swoje atelier w 1968 roku. W kolejnej dekadzie jego oryginalny, wyrazisty styl wyróżniający się geometrycznymi formami, intensywnymi barwami i wyraźnym podkreśleniem kobiecej sylwetki przysporzył Soldano wierne grono fanek.
Ze względu na świeże, innowacyjne podejście, międzynarodowe media okrzyknęły Sergia „nowym człowiekiem mody”. W kreacjach Soldano często pokazywały się na czerwonych dywanach takie gwiazdy jak wspomniane Elizabeth Taylor czy Monica Vitti, ale też Gina Lollobrigida, Raquel Welch czy Grace Jones.
Projekty marki Sergio Soldano pojawiły się też w filmach z lat 70., w tym w „Sinobrodym” z 1971 r. czy „Boskiej istocie” z 1975 r. W latach 80. Włoch poszerzył ofertę o perfumy dla kobiet i mężczyzn.
Z czasem firma straciła impet i wycofała się z rynku mody – dostępne pozostały jedynie perfumy Sergio Soldano. Dwa lata temu markę przejęła firma Desire Holding Group, która posiada licencje na dystrybucję kosmetyków i perfum takich marek jak Ferrari, Liu-Jo czy Alfa Romeo.
Torebka z inauguracyjnej kolekcji Sergio Soldano podczas pokazu w Nowym Jorku.
W tym samym roku na stanowiska dyrektorów kreatywnych powołano projektantów Giovanniego Premoliego i Dario Di Bellę. We wrześniu 2024 r. w Genui i w Cannes zorganizowano wystawy, na których zaprezentowano szkice i prototypowe projekty damskiej kolekcji, która ujrzała światło dzienne dopiero w lutym 2026 r., w ramach zakończonego niedawno tygodnia mody w Nowym Jorku.
Zarząd dał Premoliemu i Di Belli czas, aby poprzez swoją pierwszą kolekcję dla Sergio Soldano napisali nowy rozdział marki. Kolekcja, którą zaprezentowano w Nowym Jorku, zawiera ubrania, obuwie, torebki i inne akcesoria, które nawiązują do wyrafinowanego włoskiego rzemiosła. Jednocześnie brak w niej dosłownych cytatów z tego, co Sergio Soldano tworzył w czasach, kiedy jego marka święciła największe triumfy.
Prezentacja kolekcji Sergio Soldano w Nowym Jorku.
Wiodącym motywem w ubraniach i akcesoriach ze skóry był kwiat anemonu. W nawiązaniu do rodzinnego miasta Sergio Soldano na jedwabnych sukienkach i innych elementach garderoby znalazły się z kolei printy przedstawiające fragmenty ikonicznych historycznych budynków Genui.
Najpierw grafiki te wykonano jako obrazy olejne, a następnie przeniesiono je na tkaniny. Projektanci sięgnęli więc po pracochłonną i kosztowną technikę, która – jak podkreślają – jest próbą wskrzeszenia zagrożonego obecnie, tradycyjnego rzemiosła.
Strategia Sergio Soldano zakłada powrót na rynki europejskie, a także na kluczowy – amerykański. W najbliższej przyszłości mają zostać otwarte firmowe butiki, w planach jest też własny sklep internetowy.
