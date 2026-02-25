Komu powierzyć misję transformacji wizerunku historycznej marki sportowej – tak, aby zainteresowała się nią kolejna generacja konsumentów? Niegdyś niezwykle popularna i poważana marka sportowa Slazenger postawiła na 23-letniego brytyjskiego tiktokera, przedsiębiorcę i projektanta Alexeia Hamblina. To on ma sprawić, że młode pokolenie pokocha Slazengera.

Reklama Reklama

Slazenger: Powrót po 145 latach. Nowy projektant na czele

Slazenger, sportowa marka ubrań i akcesoriów dla osób grających w tenisa, krykieta czy padla, ma historię liczącą 145 lat. Jedna z najstarszych brytyjskich marek odzieżowych do dziś pozostaje partnerem turnieju tenisowego Wimbledon, dostarczając zawodnikom i zawodniczkom piłki do gry.

To jednak nie przekłada się na popularność Slazengera, niegdyś jednej z czołowych brytyjskich marek sportowych premium. To chce zmienić zarząd firmy, który powierzył misję odmłodzenia wizerunku wspomnianemu Alexeiowi Hamblinowi. Pomimo młodego wieku absolwent zarządzania na Uniwersytecie w Warwick ma już na koncie współpracę z szeregiem koncernów.

Hamblin jest też popularny na TikToku, w swoich nagraniach w przystępny sposób przybliża swoim widzom historie i szczegóły działalności wielu marek z segmentu mody. Jedna z serii nagrań Hamblina dotyczy tego, w jaki sposób historyczne marki odświeżają swoje wizerunki, aby przekonać do siebie młodych odbiorców – lub jak jego zdaniem powinny to robić.