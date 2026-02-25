Slazenger pozostaje partnerem technicznym turnieju tenisowego Wimbledon.
Komu powierzyć misję transformacji wizerunku historycznej marki sportowej – tak, aby zainteresowała się nią kolejna generacja konsumentów? Niegdyś niezwykle popularna i poważana marka sportowa Slazenger postawiła na 23-letniego brytyjskiego tiktokera, przedsiębiorcę i projektanta Alexeia Hamblina. To on ma sprawić, że młode pokolenie pokocha Slazengera.
Slazenger, sportowa marka ubrań i akcesoriów dla osób grających w tenisa, krykieta czy padla, ma historię liczącą 145 lat. Jedna z najstarszych brytyjskich marek odzieżowych do dziś pozostaje partnerem turnieju tenisowego Wimbledon, dostarczając zawodnikom i zawodniczkom piłki do gry.
To jednak nie przekłada się na popularność Slazengera, niegdyś jednej z czołowych brytyjskich marek sportowych premium. To chce zmienić zarząd firmy, który powierzył misję odmłodzenia wizerunku wspomnianemu Alexeiowi Hamblinowi. Pomimo młodego wieku absolwent zarządzania na Uniwersytecie w Warwick ma już na koncie współpracę z szeregiem koncernów.
Hamblin jest też popularny na TikToku, w swoich nagraniach w przystępny sposób przybliża swoim widzom historie i szczegóły działalności wielu marek z segmentu mody. Jedna z serii nagrań Hamblina dotyczy tego, w jaki sposób historyczne marki odświeżają swoje wizerunki, aby przekonać do siebie młodych odbiorców – lub jak jego zdaniem powinny to robić.
Jeden z filmików Hamblina na Tiktoku dotyczył przypadku marki Slazenger. Właśnie w taki sposób szefostwo marki dotarło do młodego specjalisty i zaprosiło go do współpracy nad transformacją wizerunku marki. Zadaniem Hamblina z jednej strony jest zakotwiczenie tego wizerunku w dziedzictwie Slazengera, a z drugiej – sprawienie, że produktami marki zainteresuje się kolejna generacja konsumentów.
W wywiadzie, którego Hamblin udzielił branżowemu portalowi FashionUnited, nakreślił swoją strategię. Jak podkreślił, chce wykorzystać trwający od dłuższego czasu, silny trend na przenikanie się sfery luksusowej mody i sportu. To zjawisko dotyczy zwłaszcza tenisa i zdaniem Hamblina to tutaj leży szansa Slazengera na przykucie uwagi „Zetek”.
Hamblin ma jednocześnie na uwadze rosnącą wśród młodych konsumentów tendencję do wybierania wyższej jakości produktów, za które są gotowi zapłacić więcej – ale za to które mają szansę przetrwać dłużej. Jak zauważa, przyszły sukces marki tkwi w stworzeniu emocjonalnej więzi między produktem a jego właścicielem, co skłoni tego ostatniego do odpowiedniego dbania o swoją rzecz i przedłużenia jej „życia”.
Jeżeli chodzi o uchwycenie gustów młodych klientów, Hamblin postawił na bezpośrednią interakcję. Publikuje w mediach społecznościowych prototypowe projekty i wprost pyta użytkowników, co o nich sądzą, wchodząc z nimi w bezpośredni dialog w prywatnych wiadomościach. „Ludzie chcą czuć, że są słyszani” – podkreśla projektant.
Hamblin nie zapomina też o nieco starszych klientach, którzy pamiętają złote czasy marki. „Widziałem entuzjazm starszych pokoleń, które znali Slazengera w szczycie jego popularności i chciałbym, aby po rebrandingu marka była dostępna również dla nich” – podkreśla.
Slazenger to jedna z najstarszych marek sportowych na świecie, jej historia sięga 1881 r. Firmę założyli w Londynie bracia Ralph i Albert Slazengerowie, na początku wytwarzała sprzęt do krykieta. Pod koniec XIX wieku przedsiębiorstwo Slazengerów rozszerzyło działalność na tenis i inne dyscypliny sportowe.
Przełomowym momentem w historii firmy było nawiązanie współpracy z turniejem Wimbledon w 1902 r. Slazenger do dziś pozostaje oficjalnym dostawcą piłek tenisowych na ten turniej, co czyni tę współpracę najdłuższą w historii sportu w kategorii sponsoringu. Ten kontrakt pozwolił firmie braci Slazengerów zyskać międzynarodowe uznanie i mocną pozycję w świecie tenisa.
W kolejnych dekadach firma dynamicznie się rozwijała, produkując odzież i sprzęt do takich dyscyplin jak golf, hokej czy pływanie. Z czasem zaczęła być też kojarzona z elegancją oraz brytyjską tradycją sportową.
