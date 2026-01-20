Aktualizacja: 20.01.2026 12:57 Publikacja: 20.01.2026 11:59
Projektantka Phoebe Philo świętuje sukces finansowy, który udało jej się osiągnąć nawet przy braku własnych firmowych butików. Funkcjonująca od zaledwie dwóch lat marka Brytyjki zanotowała trzykrotny wzrost sprzedaży, co 52-letnia Philo zawdzięcza wiernemu gronu fanów jej minimalistycznego stylu, których zgromadziła jeszcze dwie dekady temu.
Brytyjska projektantka mody Phoebe Philo pod szyldem własnej marki działa niecałe dwa lata. Już po tak krótkim czasie Brytyjka może pochwalić się imponującymi wynikami sprzedaży swoich projektów, i to nie posiadając ani jednego fizycznego butiku firmowego.
Ze wstępnego sprawozdania finansowego marki Phoebe Philo wynika, że wartość sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku finansowym 40 milionów euro. To prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej.
Marka Phoebe Philo, która ma swoją siedzibę w Londynie, błyskawicznie zyskała sympatię celebrytów obydwu płci, a także miłośników mody na całym świecie, którzy pamiętają jej dorobek sprzed kilkunastu lat. W pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku tworzyła swoje minimalistyczne i na wskroś luksusowe projekty dla francuskich domów mody Chloé i Celine.
W sprawozdaniu finansowym Phoebe Philo czytamy, że na jej sukces w dużej mierze zapracowała silna obecność w mediach społecznościowych, nad którą pracowano od samego początku istnienia marki. W 2024 roku liczba odsłon treści dotyczących Phoebe Philo wzrosła o prawie 50 proc.
Marka podkreśla, że nie mniej istotne było podejście brytyjskiej projektantki do prowadzenia biznesu w sposób etyczny i jak najbardziej przyjazny środowisku. Te aspekty są równie ważne dla klientów marki.
Potrojenie wartości sprzedaży to niewątpliwie imponujący wynik dla tak młodej marki jak Phoebe Philo. Branżowi eksperci nie są jednak zaskoczeni, bo brytyjska projektantka nie jest w świecie mody ani postacią nową, ani anonimową. Wręcz przeciwnie – działa w nim już od ćwierćwiecza.
W latach 2001-2006 Philo była dyrektorką kreatywną marki Chloé, potem stanęła na czele domu mody Celine, w którym spędziła dekadę. Dzięki swoim doskonałym projektom zyskała wtedy status projektantki kultowej.
Po odejściu Philo z Celine w 2017 roku wielu zastanawiało się, jaki będzie następny ruch projektantki. W 2021 roku Brytyjka ucięła spekulacje, zapowiadając, że zamierza działać na własną rękę.
Markę, którą nazwała swoim imieniem i nazwiskiem, założyła dwa lata później wraz z mężem Maxem Wigramem i Delphine Arnault, najstarszą córką Bernarda Arnaulta, właściciela francuskiego koncernu LVMH – giganta branży luksusowej, który został mniejszościowym udziałowcem marki. Wsparcie takiego przedsiębiorstwa jak koncern Arnaulta z pewnością wydatnie przyczyniło się do komercyjnego sukcesu Philo.
W 2024 roku projekty marki Phoebe Philo zaczęły pojawiać się w takich prestiżowych domach handlowych w Europie, za oceanem i w Azji jak Dover Street Market, Bergdorf Goodman, Galeries Lafayette czy The Webster. Jeżeli chodzi o plany na najbliższe lata, marka planuje dalszą ekspansję i współpracę z kolejnymi domami handlowymi, inwestycje w internetowe kanały sprzedaży, a także poszerzenie swojej oferty, zwłaszcza w segmencie akcesoriów. Mają też pojawiać się kolekcje kapsułowe. Niedawno marka ogłosiła też otwarcie swojego pierwszego fizycznego butiku – w Londynie.
