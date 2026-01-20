Projektantka Phoebe Philo świętuje sukces finansowy, który udało jej się osiągnąć nawet przy braku własnych firmowych butików. Funkcjonująca od zaledwie dwóch lat marka Brytyjki zanotowała trzykrotny wzrost sprzedaży, co 52-letnia Philo zawdzięcza wiernemu gronu fanów jej minimalistycznego stylu, których zgromadziła jeszcze dwie dekady temu.

Reklama Reklama

Phoebe Philo: Tajemnica sukcesu finansowego brytyjskiej projektantki

Brytyjska projektantka mody Phoebe Philo pod szyldem własnej marki działa niecałe dwa lata. Już po tak krótkim czasie Brytyjka może pochwalić się imponującymi wynikami sprzedaży swoich projektów, i to nie posiadając ani jednego fizycznego butiku firmowego.

Ze wstępnego sprawozdania finansowego marki Phoebe Philo wynika, że wartość sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku finansowym 40 milionów euro. To prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej.

Marka Phoebe Philo, która ma swoją siedzibę w Londynie, błyskawicznie zyskała sympatię celebrytów obydwu płci, a także miłośników mody na całym świecie, którzy pamiętają jej dorobek sprzed kilkunastu lat. W pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku tworzyła swoje minimalistyczne i na wskroś luksusowe projekty dla francuskich domów mody Chloé i Celine.