Monogram Louis Vuitton miał pierwotnie utrudnić życie producentom podróbek.
Historia podrabiania oryginalnych produktów – zwłaszcza tych luksusowych – jest tak stara jak historia rzemiosła. Jedną z marek, które od wielu pokoleń walczą z fałszerzami, jest Louis Vuitton. Słynny monogram „LV”, który świętuje w tym roku 130-lecie swojego powstania, miał nie tylko wyróżniać produkty z paryskiej pracowni wśród innych, ale również skutecznie przeciwdziałać fałszerstwom.
Pomimo zmieniających się trendów, logotypy marek wciąż są kluczowym elementem decydującym o ich rozpoznawalności i wpływającym na to, że ich wyroby pożądają kolejne pokolenia klientów. Charakterystyczne emblematy są szczególnie ważne dla marek luksusowych, bo to właśnie logotyp jest nośnikiem historii i dziedzictwa marki oraz gwarancją jakości i tego, że z czasem wartość danego produktu będzie rosła.
Nie inaczej jest w przypadku słynnego monogramu Louis Vuitton, który doskonale kojarzy wielu ludzi na całym świecie – nawet ci, którzy niezbyt interesują się modą. Dwuliterowy monogram, będący połączeniem inicjałów twórcy marki, Louisa Vuittona, powstał dokładnie 130 lat temu. Był jednym z pierwszych przykładów starań zmierzających do tego, aby zabezpieczyć produkty paryskiej marki przed fałszywkami, które w tamtych czasach zaczęły zalewać rynek.
Stawka w utrzymaniu rozpoznawalności wyrobów marki Louis Vuitton dzięki słynnemu monogramowi jest bardzo wysoka. Z najnowszych danych specjalizującej się w weryfikacji autentyczności produktów firmy Entrupy wynika, że to właśnie Louis Vuitton jest marką z górnej półki, która najczęściej pada ofiarą fałszerzy.
Kolejna sprawa to popularność, jaką cieszą się modele torebek opatrzone charakterystycznym logotypem. Eksperci zauważają, że wyroby tego typu cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem zwłaszcza w czasach niestabilności społecznej i gospodarczej.
Dość powiedzieć, że – jak podają specjaliści z firmy konsultingowej Bain & Company – galanteria skórzana stanowi największy segment w całym globalnym sektorze dóbr i usług luksusowych. Od szeregu lat wyroby ze skóry odpowiadają za około 30 proc. sprzedaży wszystkich luksusowych akcesoriów. A przecież to właśnie w tych produktach specjalizuje się Louis Vuitton.
Słynny monogram Louis Vuitton powstał w 1896 r. Zaprojektował go sam prezes marki, Georges Vuitton, w hołdzie dla swojego ojca, Louisa Vuittona. Pierwszy motyw graficzny, autorstwa Georgesa Vuittona, stanowił kombinację inicjałów jego ojca – i ten kluczowy element logotypu marki przetrwał do dziś. Na początku monogram zdobiły kwiatowe ornamenty, na fali ówczesnej mody na neogotyk i wzornictwo japońskie. Prezes firmy od razu zastrzegł nowy emblemat.
Wraz z biegiem lat i wstępowaniem na stanowisko dyrektora kreatywnego kolejnych projektantów, monogram ulegał pewnym modyfikacjom. W ciągu ostatnich trzech dekad nowe odsłony słynnego logotypu prezentowali czołowi projektanci tacy jak Marc Jacobs, Nicolas Ghesquière, Virgil Abloh i Pharrell Williams.
Mimo to inicjały Louisa Vuittona, rzemieślnika, który dał początek słynnej marce, konsekwentnie pozostały na swoim miejscu. Ten stały element tożsamości marki pozwolił umocnić jej wizerunek, który na stałe zapisał się w świadomości klientów. Dzięki temu produkty Louis Vuitton należą dzisiaj do najbardziej poszukiwanych na rynku pierwotnym i wtórnym.
