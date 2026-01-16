Reklama

Słynny symbol marki Louis Vuitton kończy 130 lat. Miał być sposobem na fałszerzy

Monogram marki Louis Vuitton to jeden ze współczesnych emblematów luksusu. Początki jednego z najsłynniejszych logotypów na świecie były bardzo praktyczne:
w ten sposób producent chciał się chronić przed powszechnymi w początkach XX wieku podróbkami.

Publikacja: 16.01.2026 17:47

Monogram Louis Vuitton miał pierwotnie utrudnić życie producentom podróbek.

Monogram Louis Vuitton miał pierwotnie utrudnić życie producentom podróbek.

Foto: Tangi Bertin Unsplash

Izabela Popko

Historia podrabiania oryginalnych produktów – zwłaszcza tych luksusowych – jest tak stara jak historia rzemiosła. Jedną z marek, które od wielu pokoleń walczą z fałszerzami, jest Louis Vuitton. Słynny monogram „LV”, który świętuje w tym roku 130-lecie swojego powstania, miał nie tylko wyróżniać produkty z paryskiej pracowni wśród innych, ale również skutecznie przeciwdziałać fałszerstwom.

Monogram Louis Vuitton: Sposób na walkę z podróbkami

Pomimo zmieniających się trendów, logotypy marek wciąż są kluczowym elementem decydującym o ich rozpoznawalności i wpływającym na to, że ich wyroby pożądają kolejne pokolenia klientów. Charakterystyczne emblematy są szczególnie ważne dla marek luksusowych, bo to właśnie logotyp jest nośnikiem historii i dziedzictwa marki oraz gwarancją jakości i tego, że z czasem wartość danego produktu będzie rosła.

Czytaj więcej

Brunello Cucinelli słynie nie tylko z produkcji drogich ubrań, ale także z promocji idei „humanistyc
Moda
„Cichy luksus” wciąż modny. Słynny projektant wygrywa z kryzysem na rynku

Nie inaczej jest w przypadku słynnego monogramu Louis Vuitton, który doskonale kojarzy wielu ludzi na całym świecie – nawet ci, którzy niezbyt interesują się modą. Dwuliterowy monogram, będący połączeniem inicjałów twórcy marki, Louisa Vuittona, powstał dokładnie 130 lat temu. Był jednym z pierwszych przykładów starań zmierzających do tego, aby zabezpieczyć produkty paryskiej marki przed fałszywkami, które w tamtych czasach zaczęły zalewać rynek.

Stawka w utrzymaniu rozpoznawalności wyrobów marki Louis Vuitton dzięki słynnemu monogramowi jest bardzo wysoka. Z najnowszych danych specjalizującej się w weryfikacji autentyczności produktów firmy Entrupy wynika, że to właśnie Louis Vuitton jest marką z górnej półki, która najczęściej pada ofiarą fałszerzy.

Reklama
Reklama

Kolejna sprawa to popularność, jaką cieszą się modele torebek opatrzone charakterystycznym logotypem. Eksperci zauważają, że wyroby tego typu cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem zwłaszcza w czasach niestabilności społecznej i gospodarczej.

Dość powiedzieć, że – jak podają specjaliści z firmy konsultingowej Bain & Company – galanteria skórzana stanowi największy segment w całym globalnym sektorze dóbr i usług luksusowych. Od szeregu lat wyroby ze skóry odpowiadają za około 30 proc. sprzedaży wszystkich luksusowych akcesoriów. A przecież to właśnie w tych produktach specjalizuje się Louis Vuitton.

Początki i ewolucja monogramu Louis Vuitton

Słynny monogram Louis Vuitton powstał w 1896 r. Zaprojektował go sam prezes marki, Georges Vuitton, w hołdzie dla swojego ojca, Louisa Vuittona. Pierwszy motyw graficzny, autorstwa Georgesa Vuittona, stanowił kombinację inicjałów jego ojca – i ten kluczowy element logotypu marki przetrwał do dziś. Na początku monogram zdobiły kwiatowe ornamenty, na fali ówczesnej mody na neogotyk i wzornictwo japońskie. Prezes firmy od razu zastrzegł nowy emblemat.

Wraz z biegiem lat i wstępowaniem na stanowisko dyrektora kreatywnego kolejnych projektantów, monogram ulegał pewnym modyfikacjom. W ciągu ostatnich trzech dekad nowe odsłony słynnego logotypu prezentowali czołowi projektanci tacy jak Marc Jacobs, Nicolas Ghesquière, Virgil Abloh i Pharrell Williams.

Mimo to inicjały Louisa Vuittona, rzemieślnika, który dał początek słynnej marce, konsekwentnie pozostały na swoim miejscu. Ten stały element tożsamości marki pozwolił umocnić jej wizerunek, który na stałe zapisał się w świadomości klientów. Dzięki temu produkty Louis Vuitton należą dzisiaj do najbardziej poszukiwanych na rynku pierwotnym i wtórnym.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle Luksus Louis Vuitton
Brunello Cucinelli słynie nie tylko z produkcji drogich ubrań, ale także z promocji idei „humanistyc
Moda
„Cichy luksus” wciąż modny. Słynny projektant wygrywa z kryzysem na rynku
„L'Officiel” został założony przez członków francuskiej rodziny Jalou w 1921 roku.
Moda
Spór wokół słynnego magazynu o modzie. Co stało się ze stuletnimi archiwami?
Wystawa japońskiej artystki Yayoi Kusamy w muzeum sztuki Fundacja Beyeler w Riehen w Szwajcarii. Mot
Moda
Trendy w modzie na 2026 rok: Wielki powrót zapomnianych klasyków
Lefties powstała jako sieć outletów, w których można było kupować przecenione produkty Zary.
Moda
Siotrzana marka Zary wchodzi w nową niszę. Hiszpanie dostrzegli potencjał
Pierre Cardin stale poszukiwał nowych rynków dla swojej marki. Na zdjęciu – butik w Kazachstanie.
Moda
Słynny dom mody wchodzi do internetu. Debiut w 75-letniej historii marki
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama