Historia podrabiania oryginalnych produktów – zwłaszcza tych luksusowych – jest tak stara jak historia rzemiosła. Jedną z marek, które od wielu pokoleń walczą z fałszerzami, jest Louis Vuitton. Słynny monogram „LV”, który świętuje w tym roku 130-lecie swojego powstania, miał nie tylko wyróżniać produkty z paryskiej pracowni wśród innych, ale również skutecznie przeciwdziałać fałszerstwom.

Monogram Louis Vuitton: Sposób na walkę z podróbkami

Pomimo zmieniających się trendów, logotypy marek wciąż są kluczowym elementem decydującym o ich rozpoznawalności i wpływającym na to, że ich wyroby pożądają kolejne pokolenia klientów. Charakterystyczne emblematy są szczególnie ważne dla marek luksusowych, bo to właśnie logotyp jest nośnikiem historii i dziedzictwa marki oraz gwarancją jakości i tego, że z czasem wartość danego produktu będzie rosła.

Nie inaczej jest w przypadku słynnego monogramu Louis Vuitton, który doskonale kojarzy wielu ludzi na całym świecie – nawet ci, którzy niezbyt interesują się modą. Dwuliterowy monogram, będący połączeniem inicjałów twórcy marki, Louisa Vuittona, powstał dokładnie 130 lat temu. Był jednym z pierwszych przykładów starań zmierzających do tego, aby zabezpieczyć produkty paryskiej marki przed fałszywkami, które w tamtych czasach zaczęły zalewać rynek.

Stawka w utrzymaniu rozpoznawalności wyrobów marki Louis Vuitton dzięki słynnemu monogramowi jest bardzo wysoka. Z najnowszych danych specjalizującej się w weryfikacji autentyczności produktów firmy Entrupy wynika, że to właśnie Louis Vuitton jest marką z górnej półki, która najczęściej pada ofiarą fałszerzy.