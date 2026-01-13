Reklama

„Cichy luksus” wciąż modny. Słynny projektant wygrywa z kryzysem na rynku

Słynąca z luksusowych kaszmirowych swetrów włoska marka Brunello Cucinelli ma za sobą kolejny udany rok. Włoski projektant nazywany „królem mody dla milionerów” pochwalił się rekordowymi wynikami sprzedaży.

Publikacja: 13.01.2026 12:53

Brunello Cucinelli słynie nie tylko z produkcji drogich ubrań, ale także z promocji idei „humanistycznego kapitalizmu”, zgodnie z którą ma prowadzić swoją firmę.

Foto: Francesca Volpi/Bloomberg

Izabela Popko

Mogłoby się wydawać, że moda na „cichy luksus” przeminęła, ale dane przedstawione przez włoski dom mody Brunello Cucinelli pokazują, że jest inaczej. Ponadczasowe, pozbawione logotypów ubrania z kaszmiru, jedwabiu i innych szlachetnych tkanin świetnie się sprzedają, mimo wysokich cen – a może właśnie dzięki nim.

Brunello Cucinelli: Ponad miliard euro przychodów

Trwa znakomita passa Brunello Cucinellego, włoskiego projektanta mody i prezesa marki, którą założył w 1978 r. i nazwał swoim imieniem i nazwiskiem. Flagowymi produktami marki są kosztowne kaszmirowe swetry, które stały się synonimem „delikatnego luksusu” – jak określa swoje projekty sam Cucinelli.

Brunello Cucinelli jest jedną z niewielu marek na rynku dóbr luksusowych, które oparły się kryzysowi w branży luksusowej mody, a to dzięki ukierunkowaniu swojej strategii sprzedażowej na najzamożniejszych klientów. Jej sukces potwierdzają znakomite wyniki finansowe za 2025 r., które właśnie opublikowano.

Wystawa japońskiej artystki Yayoi Kusamy w muzeum sztuki Fundacja Beyeler w Riehen w Szwajcarii. Mot
Moda
Trendy w modzie na 2026 rok: Wielki powrót zapomnianych klasyków

Ze wstępnego sprawozdania finansowego wynika, że przychody marki wzrosły w ubiegłym roku o 11,5 proc. do kwoty 1,41 miliarda euro, co Cucinelli określił jako rekord. Obserwując sprzedaż pod koniec 2025 roku, jeszcze w grudniu zarząd firmy podniósł prognozy dotyczące przychodów z dotychczasowych 10 proc. do 11-12 proc. – i nie pomylił się.

Sukces marki okazał się globalny – wzrost sprzedaży zanotowano we wszystkich regionach, w szczególności na zachodniej półkuli i w Azji. Włosi potwierdzili w najnowszym sprawozdaniu swoje prognozy na 2026 rok, zgodnie z którymi przychody powinny wzrosnąć o 10 proc. Patrząc na dotychczasowe wyniki, wydaje się, że przekroczenie tej wartości nie będzie niewykonalne.

„Zamknęliśmy rok, który pobił dotychczasowe rekordy, zarówno w kwestii przychodów, jak i wizerunku marki. Obserwując wyniki sprzedaży, spodziewamy się zdrowego, zrównoważonego i zbalansowanego zysku za 2025 r.” – napisał w sprawozdaniu Brunello Cucinelli.

Brunello Cucinelli: włoski projektant, filozof i przedsiębiorca

Oprócz projektowania doskonale skrojonych, ponadczasowych ubrań, Brunello Cucinelli od lat słynie z wizerunku biznesmena-humanisty o filozoficznym zacięciu, który prowadzi etyczny biznes. Ostatnio jednak na jego nieskazitelnej reputacji pojawiły się rysy.

W październiku ubiegłego roku wyszły na jaw niewygodne dla projektanta fakty na temat sprzedaży wyrobów jego marki w Rosji – pomimo unijnych sankcji. Kontrowersje te wywołały zaniepokojenie inwestorów i obniżyły wartość akcji firmy, ale, jak widać, nie zraziły do niej dotychczasowych klientów.

W 2024 roku przychody marki Brunello Cucinelli wzrosły o prawie 12,5 procenta w stosunku do roku poprzedniego, osiągając wartość blisko 1,3 miliarda euro. Wyniki te przekroczyły wcześniejsze prognozy, zgodnie z którymi przychody miały wzrosnąć o 11-12 procent.

W swoim sprawozdaniu za 2025 r. Cucinelli zapowiedział dalszy rozwój firmy. Poinformował, że dobiegła końca rozbudowa fabryki ubrań w miasteczku Solomeo w Umbrii, które zresztą biznesmen zrewitalizował i zbudował w nim swój prywatny przyczółek.

Pół roku przed terminem otworzyły się też dwie nowe fabryki odzieży męskiej w miejscowościach Gubbio i Penne, które, jak twierdzi Cucinelli, zapewnią odpowiednie tempo produkcji na kolejne 10-15 lat. W 2025 r. firma zainwestowała w rozwój około 145 milionów euro.

