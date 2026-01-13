Mogłoby się wydawać, że moda na „cichy luksus” przeminęła, ale dane przedstawione przez włoski dom mody Brunello Cucinelli pokazują, że jest inaczej. Ponadczasowe, pozbawione logotypów ubrania z kaszmiru, jedwabiu i innych szlachetnych tkanin świetnie się sprzedają, mimo wysokich cen – a może właśnie dzięki nim.

Reklama Reklama

Brunello Cucinelli: Ponad miliard euro przychodów

Trwa znakomita passa Brunello Cucinellego, włoskiego projektanta mody i prezesa marki, którą założył w 1978 r. i nazwał swoim imieniem i nazwiskiem. Flagowymi produktami marki są kosztowne kaszmirowe swetry, które stały się synonimem „delikatnego luksusu” – jak określa swoje projekty sam Cucinelli.

Brunello Cucinelli jest jedną z niewielu marek na rynku dóbr luksusowych, które oparły się kryzysowi w branży luksusowej mody, a to dzięki ukierunkowaniu swojej strategii sprzedażowej na najzamożniejszych klientów. Jej sukces potwierdzają znakomite wyniki finansowe za 2025 r., które właśnie opublikowano.

Ze wstępnego sprawozdania finansowego wynika, że przychody marki wzrosły w ubiegłym roku o 11,5 proc. do kwoty 1,41 miliarda euro, co Cucinelli określił jako rekord. Obserwując sprzedaż pod koniec 2025 roku, jeszcze w grudniu zarząd firmy podniósł prognozy dotyczące przychodów z dotychczasowych 10 proc. do 11-12 proc. – i nie pomylił się.