Info-influencerzy wykorzystują powszechnie dostępne narzędzia oparte o AI.
Analitycy z platformy zakupowej Lyst opublikowali swoje podsumowanie nowych, ważnych zjawisk, momentów i trendów w szeroko pojętym świecie mody. Co budziło w mijającym roku największe emocje? O tym mówi raport pod tytułem „Lyst Year in Fashion 2025”.
Jednym z ciekawszych zjawisk, które zwróciły uwagę autorów raportu, jest wzrost popularności nowego typu influencerów. Ci twórcy zyskują coraz większą popularność – często kosztem dotychczasowych gwiazd platform społecznościowych.
Chodzi o tak zwanych info-influencerów, którzy w anglojęzycznym internecie funkcjonują pod nazwą „vibe-analysts”. To, najprościej rzecz ujmując, domorośli analitycy trendów i zjawisk. Mając dostęp do informacji, a także korzystając z ogólnodostępnych narzędzi bazujących między innymi na sztucznej inteligencji, info-influencerzy zbierają i analizują dane, by na ich podstawie w serwisach społecznościowych przedstawiać swoje analizy i prognozy dotyczące zjawisk, trendów i postaci zyskujących popularność.
W odróżnieniu od „tradycyjnych” influencerów, ci nowi twórcy dzielą się ze swoimi obserwatorami konkretnymi liczbami i statystykami dotyczącymi produktów i trendów. Zdaniem autorów raportu dzięki info-influencerom zachodzi właśnie fundamentalna zmiana: od znanych osób arbitralnie promujących jakieś produkty do swego rodzaju przewodników, którzy za pomocą konkretnych danych pokazują, dlaczego warto coś kupić.
Analitycy Lysta nie mieli problemów z wyłonieniem najgorętszej marki modowej 2025 r. Trzeci rok z rzędu to włoski dom mody Miu Miu, „młodsza siostra” Prady i biznesowe „dziecko” projektantki Miucci Prady.
Kokieteryjną, eklektyczną, a zarazem bardzo „noszalną” estetykę Miu Miu autorzy raportu nazwali „antidotum na cichy luksus”. Z danych Lysta wynika, że w ostatnich trzech latach popyt na wyroby marki wzrósł o 138 proc.
Z raportu wynika, że bohaterkami największej kontrowersji mijającego roku były z kolei marka American Eagle i gwiazda serialu „Euforia”, Sydney Sweeney. Chodzi o tegoroczną kampanię marki z udziałem aktorki. Slogan „Sydney Sweeney has Great Jeans” (ang. „Sydney Sweeney ma znakomite dżinsy”) wzbudził ogromne emocje, bo w reklamie AE najpierw pojawiło się słowo „genes”, czyli po angielsku „geny”, które potem przekreślono i dodano słowo „jeans”.
Po rozpoczęciu kampanii w mediach zawrzało, wypowiedział się o niej nawet prezydent Donald Trump (pozytywnie). Efekt? Popyt na klasyczne dżinsy AE wzrósł o 143 proc., zaś na model baggy – o 100 proc., co zdaniem ekspertów z Lysta udowadnia, że nic tak nie nakręca sprzedaży jak dobrze zaprojektowana kontrowersja.
Jedną z ikon mody, o których analitycy wspominają w swoim raporcie, jest aktor Pedro Pascal, znany przede wszystkim z serialu „The Last of Us”. Eksperci wskazują na jego pełne luzu, humoru i fantazji podejście do mody męskiej, które inspiruje mężczyzn nie tylko w jego wieku, ale chyba przede wszystkim – młodszych.
Jeszcze jednym bardzo nośnym zjawiskiem, które w 2025 roku połączyło przedstawicieli pokolenia Y i Z, była ogromna popularność romantycznego serialu „Tego lata stałam się piękna”, którego trzeci sezon pojawił się w tym roku na Amazon Prime Video. Skrót TSIGP od angielskiego tytułu serialu („The Summer I Got Pretty”) stał się synonimem młodzieżowego stylu, który z nostalgią wspominają millenialki i który doskonale wpisuje się w gust Zetek.
Wielkim wygranym furory serialu była marka Coach, która jest jednym z jego sponsorów. Kapsułowa kolekcja marki we współpracy z twórcami TSIGP sprawiła, że popyt na wyroby Coach wzrósł w ciągu ostatniego roku o 58 proc.
