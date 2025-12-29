Analitycy z platformy zakupowej Lyst opublikowali swoje podsumowanie nowych, ważnych zjawisk, momentów i trendów w szeroko pojętym świecie mody. Co budziło w mijającym roku największe emocje? O tym mówi raport pod tytułem „Lyst Year in Fashion 2025”.

Kim są info-influencerzy?

Jednym z ciekawszych zjawisk, które zwróciły uwagę autorów raportu, jest wzrost popularności nowego typu influencerów. Ci twórcy zyskują coraz większą popularność – często kosztem dotychczasowych gwiazd platform społecznościowych.

Chodzi o tak zwanych info-influencerów, którzy w anglojęzycznym internecie funkcjonują pod nazwą „vibe-analysts”. To, najprościej rzecz ujmując, domorośli analitycy trendów i zjawisk. Mając dostęp do informacji, a także korzystając z ogólnodostępnych narzędzi bazujących między innymi na sztucznej inteligencji, info-influencerzy zbierają i analizują dane, by na ich podstawie w serwisach społecznościowych przedstawiać swoje analizy i prognozy dotyczące zjawisk, trendów i postaci zyskujących popularność.

W odróżnieniu od „tradycyjnych” influencerów, ci nowi twórcy dzielą się ze swoimi obserwatorami konkretnymi liczbami i statystykami dotyczącymi produktów i trendów. Zdaniem autorów raportu dzięki info-influencerom zachodzi właśnie fundamentalna zmiana: od znanych osób arbitralnie promujących jakieś produkty do swego rodzaju przewodników, którzy za pomocą konkretnych danych pokazują, dlaczego warto coś kupić.