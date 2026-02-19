Współpraca Zalando z Lily Collins potrwa rok.
Trudno o większy popkulturowy fenomen ostatnich lat niż serial „Emily w Paryżu”. Produkcja, która doczekała się XX sezonów, katapultowała do sławy brytyjsko-amerykańską aktorkę, Lily Collins. Zalando, czołowa europejska platforma modowa online, postanowiła wykorzystać tę popularność.
Zalando ogłosiło nawiązanie rocznej współpracy z aktorką Lily Collins. Artystka, znana z wielu ról, ma na koncie nominację do Złotych Globów, ale w powszechnej świadomości zaistniała jako tytułowa bohaterka głośnego serialu Netfliksa „Emily w Paryżu”. Collins została pierwszą globalną ambasadorką w historii firmy. Roczna współpraca obejmie dwie główne kampanie – zaczynając od sezonu wiosna/lato 2026 – a także dodatkowe projekty cyfrowe, rekomendacje produktów dostępnych na Zalando oraz udział Lily w spotkaniach z mediami i na kluczowych wydarzeniach kalendarza modowego. Centralnym motywem wspólnych działań będzie pytanie „W co mam się ubrać?”, które stanowi jedną z osi komunikacji Zalando.
Jak podkreśla James Rothwell, globalny szef marketingu w Zalando: „Lily jest uosobieniem pewności siebie i kreatywności, a jej relacja z modą jest całkowicie naturalna i instynktowna. Poprzez tę współpracę chcemy podkreślać znaczenie przygotowywania stylizacji jako dającego siłę codziennego rytuału”. Lily w komunikacie ogłaszającym współpracę z Zalando zwraca uwagę na emocjonalny wymiar mody: „To dla mnie sposób, w jaki wyrażam to, kim jestem w danej chwili”.
Współpraca z Lily Collins to nie tylko kampanie wizerunkowe. Autorskie rekomendacje aktorki dostępne na Zalando mają stanowić praktyczną odpowiedź na codzienne dylematy modowe. Collins chce oferować użytkownikom i użytkowniczkom inspiracje odnoszące się do realnych sytuacji życiowych.
Zalando, założone w 2008 r. w Berlinie, jest obecnie największą europejską platformą e-commerce dla mody i lifestyle'u. Firma działa na 29 rynkach i obsługuje ponad 61 milionów klientów.
