W zabytkowym budynku Palazzo Manfrin w Wenecji ruszy obszerna wystawa rzeźb Anisha Kapoora, w ramach której będzie można obejrzeć prace, które stworzył na przestrzeni ponad czterech dekad swojej artystycznej aktywności. Wystawa odbędzie się w ramach 61. Biennale w Wenecji.

Anish Kapoor zasłynął z ogromnych instalacji, które swoją skalą dorównują formom architektonicznym. Już 5 maja jeden z najbardziej znanych i najdroższych żyjących artystów otworzy wystawę pod tytułem „In Minor Keys” (ang. „W tonacjach molowych”).

Wystawa odbędzie się w przestrzeniach XVI-wiecznego Palazzo Manfrin w weneckiej dzielnicy Cannaregio, w którym od 2022 r. działa Fundacja Anisha Kapoora. Historyczny budynek ponownie otworzył się dla zwiedzających po czteroletniej renowacji. To już druga wystawa Kapoora w zabytkowym palazzo, pierwsza miała miejsce w 2022 r.

W ramach wystawy będzie można obejrzeć blisko 70 prac, które Kapoor stworzył na przestrzeni ponad 40 lat. Wśród nich będą zarówno wielkoskalowe instalacje, jak i zrealizowane i niezrealizowane projekty w formie modeli architektonicznych. Wystawa ma ukazać podejście artysty do przestrzeni i obiektu, a także „potencjał stworzenia nowej przestrzeni w akcie naszej interakcji z nim” – tłumaczą organizatorzy wydarzenia.