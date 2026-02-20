Praca „At the Edge of the World II” Anisha Kapoora z 1998 roku.
W zabytkowym budynku Palazzo Manfrin w Wenecji ruszy obszerna wystawa rzeźb Anisha Kapoora, w ramach której będzie można obejrzeć prace, które stworzył na przestrzeni ponad czterech dekad swojej artystycznej aktywności. Wystawa odbędzie się w ramach 61. Biennale w Wenecji.
Anish Kapoor zasłynął z ogromnych instalacji, które swoją skalą dorównują formom architektonicznym. Już 5 maja jeden z najbardziej znanych i najdroższych żyjących artystów otworzy wystawę pod tytułem „In Minor Keys” (ang. „W tonacjach molowych”).
Wystawa odbędzie się w przestrzeniach XVI-wiecznego Palazzo Manfrin w weneckiej dzielnicy Cannaregio, w którym od 2022 r. działa Fundacja Anisha Kapoora. Historyczny budynek ponownie otworzył się dla zwiedzających po czteroletniej renowacji. To już druga wystawa Kapoora w zabytkowym palazzo, pierwsza miała miejsce w 2022 r.
W ramach wystawy będzie można obejrzeć blisko 70 prac, które Kapoor stworzył na przestrzeni ponad 40 lat. Wśród nich będą zarówno wielkoskalowe instalacje, jak i zrealizowane i niezrealizowane projekty w formie modeli architektonicznych. Wystawa ma ukazać podejście artysty do przestrzeni i obiektu, a także „potencjał stworzenia nowej przestrzeni w akcie naszej interakcji z nim” – tłumaczą organizatorzy wydarzenia.
Wystawa obejmie zarówno starsze, jak i najnowsze dzieła Anisha Kapoora, a także około sześciu koncepcji w formie modeli, które jeszcze nie doczekały się realizacji. Jak zapowiadają organizatorzy wystawy, wydarzenie będzie okazją do poznania mniej komercyjnej strony twórczości artysty.
„Chodzi o otwarcie mojego warsztatu” – opowiada o wystawie Anish Kapoor w rozmowie z portalem The Art Newspaper. „Istotne jest to, aby nie ograniczać się do tego, co może skonsumować rynek. Tak, istnieje część mojej twórczości, która jest na sprzedaż. Ale przez całą karierę zawsze realizowałem najróżniejsze prace – rzeczy z wosku i inne – i prawie nigdy nie sprzedałem ani jednej z nich”.
Palazzo Manfrin w Wenecji.
„W pewnym sensie to właśnie ten aspekt sprawia, że moja działalność wciąż jest żywa. Ta prawdziwa albo druga strona mojej twórczości zawsze była istotna” – dodaje artysta.
Jedną z wcześniejszych prac Kapoora, którą będzie można obejrzeć w ramach wystawy, jest słynna instalacja „Descent Into Limbo” z 1992 r. Dzieło to stanie się częścią stałej ekspozycji w Palazzo Manfrin po zakończeniu wystawy.
Innym słynnym dziełem, które zasili wystawę w Wenecji, będzie nie mniej znana rzeźba „At the Edge of the World” z 1998 r. która istnieje w dwóch czerwonych wersjach. Na potrzeby wystawy Palazzo Manfrin Kapoor stworzył wersję czarną, w której posłużył się niemal idealnie czarną, pochłaniającą światło farbą.
W formie modeli architektonicznych zwiedzający zobaczą między innymi instalacje „Cloud Gate” (znajduje się w Chicago) oraz projekt stacji metra Monte Sant’Angelo w Neapolu. Jedną z najnowszych prac Kapoora będzie z kolei immersyjna instalacja z silikonu i farby w formie kubicznego pomieszczenia.
Wystawa prac Anisha Kapoora „In Minor Keys” w Palazzo Manfrin w Wenecji potrwa do 22 listopada 2026 r.
