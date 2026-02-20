Tych wystaw nie powinien pominąć nikt, kto pasjonuje się modą. W paryskiej La Galerie Dior prezentowane są kreacje, które zgromadził francuski projektant Azzedine Alaïa. Z kolei w siedzibie Fundacji Azzedine Alaïa w Paryżu równolegle trwa druga wystawa, tam zestawiono dorobek Alaïi oraz Christiana Diora, którego był dla niego mistrzem.

Dwie wystawy w Paryżu. Dior i Alaïa

Azzedine’a Alaïę powszechnie uważa się za jednego z wielkich twórców haute couture. Urodzony w 1939 r. w Tunisie projektant przez całe swoje życie zawodowe podążał własną twórczą ścieżką. Za nic miał nawet tradycyjny harmonogram tworzenia kolekcji – projektował we własnym tempie.

Innowacyjne spojrzenie Alaïi na klasyczne kobiece sylwetki szybko przysporzyło mu wielu miłośniczek. Klientkami jego pracowni przy Rue de Bellechasse w Paryżu były między innymi arystokratka i pisarka Marie-Hélène de Rothschild, pisarka i dziennikarka Louise de Vilmorin i aktorka Greta Garbo.

Dla Azzedine’a Alaïi moda była formą sztuki – projektant całe życie zajmował się gromadzeniem najciekawszych kreacji innych twórców świata mody. Obecnie w zasobach Fundacji Azzedine Alaïa w Paryżu znajduje się około 600 eksponatów z prywatnych zasobów projektanta.