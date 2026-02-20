Reklama

Wielkie święto mody w Paryżu. Dwie wystawy – i dwaj słynni projektanci

Miłośnicy mody, który odwiedzą Paryż w najbliższym czasie, mogą zapoznać się z twórczością wybitnego projektanta Azzedine’a Alaïi, a także jego mistrza – Christiana Diora. Trwaj dwie równoległe wystawy poświęcone dorobkowi gigantów haute couture.

Publikacja: 20.02.2026 05:00

Ekspozycję w La Galerie Dior tworzy ponad sto kreacji autorstwa Christiana Diora, a także jego następców: od Yves’a Saint Laurenta po Johna Galliano.

Foto: Materiały prasowe, scenografia: ADRIEN DIRAND

Izabela Popko

Tych wystaw nie powinien pominąć nikt, kto pasjonuje się modą. W paryskiej La Galerie Dior prezentowane są kreacje, które zgromadził francuski projektant Azzedine Alaïa. Z kolei w siedzibie Fundacji Azzedine Alaïa w Paryżu równolegle trwa druga wystawa, tam zestawiono dorobek Alaïi oraz Christiana Diora, którego był dla niego mistrzem.

Dwie wystawy w Paryżu. Dior i Alaïa

Azzedine’a Alaïę powszechnie uważa się za jednego z wielkich twórców haute couture. Urodzony w 1939 r. w Tunisie projektant przez całe swoje życie zawodowe podążał własną twórczą ścieżką. Za nic miał nawet tradycyjny harmonogram tworzenia kolekcji – projektował we własnym tempie.

Innowacyjne spojrzenie Alaïi na klasyczne kobiece sylwetki szybko przysporzyło mu wielu miłośniczek. Klientkami jego pracowni przy Rue de Bellechasse w Paryżu były między innymi arystokratka i pisarka Marie-Hélène de Rothschild, pisarka i dziennikarka Louise de Vilmorin i aktorka Greta Garbo.

Dla Azzedine’a Alaïi moda była formą sztuki – projektant całe życie zajmował się gromadzeniem najciekawszych kreacji innych twórców świata mody. Obecnie w zasobach Fundacji Azzedine Alaïa w Paryżu znajduje się około 600 eksponatów z prywatnych zasobów projektanta.

Część z nich można właśnie obejrzeć w La Galerie Dior przy rue François-Ier w ramach wystawy pod tytułem „La Collection Dior d’Azzedine Alaïa” (fr. „Kolekcja Diora Azzedine’a Alaïi”). Ekspozycję tworzy ponad sto kreacji autorstwa samego Christiana Diora, a także jego następców: od Yves’a Saint Laurenta po Johna Galliano.

Foto: Materiały prasowe, scenografia: ADRIEN DIRAND

Azzedine Alaïa miał też w swojej karierze krótki epizod współpracy z domem mody Dior. W 1956 r., jeszcze jako młody krawiec, przez kilka dni miał terminował w warsztacie Diora przy Avenue Montaigne.

Paryż: Christian Dior widziany oczami Azzedine'a Alaïi

Szczególny stosunek Alaïi do dorobku Christiana Diora, którego projektant uważał za swojego mistrza, pokazuje druga wystawa pod tytułem „Azzedine Alaïa and Christian Dior, Two Masters of Couture” (ang. „Azzedine Alaïa i Christian Dior, dwaj mistrzowie mody”). Wystawa otworzy się 15 grudnia w siedzibie Fundacji Azzedine Alaïa przy rue de la Verrerie w Paryżu.

Foto: Materiały prasowe, scenografia: ADRIEN DIRAND

W ramach wystawy prezentowane są zestawione ze sobą dzieła obu projektantów: 30 projektów autorstwa Christiana Diora z prywatnej kolekcji Alaïi, które będą zestawione z projektami tego ostatniego. Odwiedzający wystawę będą mieli szansę prześledzić, co łączy projekty obu wielkich kreatorów mody, a także dostrzec, jak bardzo koncepcje Diora wpłynęły na styl Alaïi.

Foto: Materiały prasowe, scenografia: ADRIEN DIRAND

„Twórczość inspirowana projektami Christiana Diora ukazuje konsekwencję, z jaką Azzedine Alaïa dążył do perfekcji w konstrukcji ubioru” – opowiada o nadchodzącej wystawie Olivier Saillard, dyrektor Fundacji Azzedine Alaïa i jeden z kuratorów wystawy.

„Badał techniki, które pozwalają sukniom zachować lekkość i objętość, analizując detale – od warstw halki po ukryte struktury. Łączył własne doświadczenie z fascynacjami z młodości, tworząc projekty o wyjątkowej formie” – dodaje Saillard.

Obydwie wystawy potrwają do 3 maja 2026 r.

