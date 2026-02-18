Clare Waight Keller dla Uniqlo: Każdy może mieć swoją „szafę kapsułową”

„Projektując tę kolekcję, chciałam skupić się na tym jak odczuwamy ubrania, w takim samym stopniu jak na tym, jak wyglądają” – powiedziała Clare Waight Keller.
Współprace z uznanymi projektantami stały się powszechnym zjawiskiem w branży odzieżowej. Wystarczy wspomnieć o realizowanym od lat projekcie współprac szwedzkiego giganta H&M z czołowymi postaciami świata mody – w 2025 r. była to polska projektantka, Magda Butrym.
Uniqlo, japoński potentat w branży odzieżowej, przyjął zupełnie inną strategię. Od lat współpracuje z tymi samymi projektantami: z Jonathanem Andersonem, Clare Waight Keller oraz z Christophe’em Lemaire i Sarah-Linh Tran. Owocem tych współprac są kolejne kolekcje, które pojawiają się w sklepach Uniqlo na całym świecie i tworzą oś oferty tej marki.
Clare to uznana brytyjska projektantka. Jej dorobek obejmuje współpracę z najważniejszymi domami mody. Ma świetną znajomość rynku i wyczucie tego, co aktualne. Brytyjka przygotowała kolejną odsłonę linii UNIQLO:C na sezon Wiosna/Lato 2026.
Clare Waight Keller zdobyła doświadczenie i rozpoznawalność jako dyrektorka kreatywna takich marek jak Chloé czy Givenchy. Tam z powodzeniem redefiniowała kobiecą elegancję, nadając jej bardziej swobodny, nowoczesny wymiar. Jej doświadczenie – zarówno w segmencie prêt-à-porter, jak i haute couture – znajduje odzwierciedlenie w kolekcjach łączących funkcjonalność z wyrafinowaną estetyką.
Projekty Brytyjki podkreślają znaczenie komfortu i jakości tkanin. To podejście jest dostrzegalne również w najnowszej kolekcji UNIQLO:C. „Chciałam skupić się nie tylko na tym, jak wyglądają ubrania, ale też jak je odczuwamy. Komfort przejawia się w miękkości tkanin i swobodzie krojów, tworząc miejską garderobę, idealną na co dzień” – mówi Waight Keller, odnosząc się do nowej kolekcji, która trafiła do sklepów Uniqlo.
Jednym z kluczowych trendów widocznych w kolekcji jest silny, uniseksowy charakter sylwetek. Granice między modą damską i męską zostają delikatnie zatarte, a projekty opierają się na płynnych warstwach oraz krojach, które można stylizować na wiele sposobów. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie ideą „szafy kapsułowej” i potrzebę budowania szafy opartej na uniwersalnych, łatwo łączących się elementach. Każdy projekt został przemyślany tak, aby naturalnie współgrał z pozostałymi – zarówno pod względem konstrukcji, jak i kolorystyki.
Kolory i tkaniny definiują charakter tegorocznej linii Uniqlo:C. Odcienie pudrowego bzu i błękitu nieba wprowadzają do sezonu wiosenno-letniego lekkość i świeżość. Tę bazę przełamuje intensywny, czerwony akcent w postaci dzianinowych elementów, który nadaje stylizacjom energii i wyrazistości. Ta gra kontrastów pozostaje jednak subtelna – paleta została skomponowana tak, aby wszystkie odcienie naturalnie się uzupełniały.
W kolekcji szczególne miejsce zajmują dopracowane formy oparte na miękkich, przyjemnych w dotyku materiałach. Bawełniana sukienka o koszulowym charakterze, z miękkimi rękawami i paskiem z klamrą, łączy klasyczne krawiectwo z codzienną wygodą. Satynowe komplety nadają sylwetkom płynności i elegancji, a dzianiny Milano oraz koszulki z dzianiny wiskozowej zwiększają komfort noszenia w cieplejszych miesiącach. Tkaniny nie tylko dobrze się prezentują, ale przede wszystkim „pracują” z ciałem, podkreślając ideę ubrań, które odczuwa się równie mocno, jak się je widzi.
Nowością w ofercie są okulary przeciwsłoneczne – po raz pierwszy wprowadzone do kolekcji Uniqlo:C. Wyposażone w soczewki UV400, blokujące 99 proc. promieniowania ultrafioletowego, łączą funkcjonalność z dopracowanym designem. To osobisty akcent projektantki, który dopełnia sylwetkę, nadając jej indywidualnego charakteru. Rozszerzona linia akcesoriów obejmuje również ultralekkie torby typu tote, sneakersy inspirowane stylem retro oraz buty typu deck shoes.
