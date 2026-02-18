Clare Waight Keller dla Uniqlo: Każdy może mieć swoją „szafę kapsułową”

Współprace z uznanymi projektantami stały się powszechnym zjawiskiem w branży odzieżowej. Wystarczy wspomnieć o realizowanym od lat projekcie współprac szwedzkiego giganta H&M z czołowymi postaciami świata mody – w 2025 r. była to polska projektantka, Magda Butrym.

Uniqlo, japoński potentat w branży odzieżowej, przyjął zupełnie inną strategię. Od lat współpracuje z tymi samymi projektantami: z Jonathanem Andersonem, Clare Waight Keller oraz z Christophe’em Lemaire i Sarah-Linh Tran. Owocem tych współprac są kolejne kolekcje, które pojawiają się w sklepach Uniqlo na całym świecie i tworzą oś oferty tej marki.

Clare Waight Keller i Uniqlo. Kolejna odsłona współpracy

Clare to uznana brytyjska projektantka. Jej dorobek obejmuje współpracę z najważniejszymi domami mody. Ma świetną znajomość rynku i wyczucie tego, co aktualne. Brytyjka przygotowała kolejną odsłonę linii UNIQLO:C na sezon Wiosna/Lato 2026.

Clare Waight Keller zdobyła doświadczenie i rozpoznawalność jako dyrektorka kreatywna takich marek jak Chloé czy Givenchy. Tam z powodzeniem redefiniowała kobiecą elegancję, nadając jej bardziej swobodny, nowoczesny wymiar. Jej doświadczenie – zarówno w segmencie prêt-à-porter, jak i haute couture – znajduje odzwierciedlenie w kolekcjach łączących funkcjonalność z wyrafinowaną estetyką.