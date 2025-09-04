Aktualizacja: 05.09.2025 00:16 Publikacja: 04.09.2025 11:17
Hollister to „młodsza siostra” marki Abercrombie & Fitch. Jej klientami są nastolatki i „młodzi dorośli”.
Foto: Cole Burston/Bloomberg
Trwa dobra passa amerykańskiego koncernu odzieżowego Abercrombie & Fitch Co., do którego należą między innymi marki Abercrombie & Fitch i Hollister: firma zanotowała rekordową sprzedaż. Swój sukces amerykański koncern nie zawdzięcza jednak marce, od której wziął swoją nazwę, ale „młodszej siostrze” – kierowanemu do młodszego odbiorcy Hollisterowi.
„Wkroczyliśmy w drugą połowę w bojowych nastrojach” – napisała prezeska koncernu Abercrombie & Fitch Fran Horowitz w sprawozdaniu finansowym firmy za drugi kwartał 2025 roku. Amerykańska firma zanotowała rekordową wartość sprzedaży, która wzrosła o siedem procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej i sięgnęła 1,21 miliarda dolarów.
Kwota ta przekroczyła prognozy analityków. Zysk netto wyniósł 141 milionów dolarów. Dla porównania, w 2024 roku w tym samym okresie firma zarobiła 133 miliony.
Czytaj więcej
Amerykańska marka Ralph Lauren zanotowała bardzo dobre wyniki za pierwszą połowę 2025 roku. To ja...
Na sukces A&F w największym stopniu zapracowała działająca od 25 lat marka Hollister, której grupą docelową są nastolatki i „młodzi dorośli”. Hollister zanotował 19-procentowy wzrost sprzedaży. To był najlepszy kwartał w historii marki.
Zdaniem zarządu A&F Co. na ten wynik marki złożyło się wprowadzenie do sprzedaży nowych kolekcji, których estetyka czerpie z mody sprzed 20 lat, czyli z okresu, kiedy Hollister zaczynał robić furorę wśród młodych klientów. Dokładnie taki styl uwielbia pokolenie Z – główna grupa docelowa marki.
Z uwagi na zadowalające wyniki koncernu zarząd skorygował prognozy dotyczące wzrostu sprzedaży – teraz estymacja wynosi między pięć a siedem procent. Dotychczas spodziewano się wzrostu na poziomie od trzech do sześciu procent.
Gorzej radzi sobie marka Abercrombie, która była dotychczas główną siłą koncernu. W drugim kwartale 2025 roku wartość sprzedaży spadła o pięć procent, co mocno kontrastuje z wynikami za drugi kwartał 2024 roku, kiedy sprzedaż wzrosła o 21 procent.
Fran Horowitz, którą powołano na stanowisko prezeski koncernu w 2017 roku i powierzono jej misję jego transformacji, tłumaczy tę sytuację ostatnimi wyprzedażami starego asortymentu Abercrombie, które wpłynęły na wyniki finansowe marki. Prezeska A&F spodziewa się, że pod koniec bieżącego roku Abercrombie wróci na ścieżkę wzrostu.
W ostatnich latach Horowitz zafundowała marce Abercrombie & Fitch metamorfozę, nadając jej bardziej inkluzywne oblicze – zupełnie inaczej, niż to było za czasów poprzedniego prezesa Mike’a Jeffriesa. Pod kierownictwem Horowitz firma skupiła się na klientkach, poszerzono rozmiarówkę i wprowadzono bardziej „dorosłe” linie ubrań.
Analitycy nadal jednak zastanawiają się, czy Abercrombie nadąży za swoimi konkurentami. W ostatnich miesiącach takie marki jak Levi Strauss, American Eagle czy Gap zaangażowały do swoich kampanii reklamowych takie gwiazdy jak Beyoncé, Sydney Sweeney czy Travisa Kelce'ego, co odbiło się szerokim echem w mediach.
Asem w rękawie Abercrombie ma być ogłoszona niedawno współpraca z ligą futbolu amerykańskiego NFL. W ramach wieloletniego kontraktu mają powstać kolekcje odzieży zaprojektowane przez zawodników oraz kampanie z ich udziałem.
A&F Co. ma świadomość, że na kondycji koncernu negatywnie odbiją się cła, które administracja Donalda Trumpa nałożyła między innymi na Wietnam, Kambodżę i Indie, czyli głównych dostawców koncernu. Zarząd spodziewa się z tego powodu wzrostu kosztów celnych z 70 do 90 milionów dolarów. Jak jednak zapewnia, nie planuje podwyżek ubrań marek z portfolio A&F.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trwa dobra passa amerykańskiego koncernu odzieżowego Abercrombie & Fitch Co., do którego należą między innymi marki Abercrombie & Fitch i Hollister: firma zanotowała rekordową sprzedaż. Swój sukces amerykański koncern nie zawdzięcza jednak marce, od której wziął swoją nazwę, ale „młodszej siostrze” – kierowanemu do młodszego odbiorcy Hollisterowi.
Giorgio Armani, nestor branży mody, jeden z najbardziej znanych projektantów, zmarł w wieku 91 lat. Zostawił po...
Włoski projektant i biznesmen Giorgio Armani kieruje swoją firmą od 50 lat. Wciąż jednak nie wiadomo, kto w przy...
Hiszpański koncern Inditex, właściciel między innymi marek Zara, Bershka i Massimo Dutti, przez lata strzegł swo...
Licząca 101 lat historii ikoniczna brytyjska marka luksusowych kurtek motocyklowych Belstaff od lat przechodzi t...
Wystawę „Louvre Couture. Objets d'art, objets de mode” w paryskim Luwrze odwiedził ponad milion osób. Niewiele w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas