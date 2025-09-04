Reklama

Sukces marki odzieżowej dla „młodych i pięknych”. Najlepsze wyniki w historii

Amerykański koncern Abercrombie & Fitch trwa na fali wznoszącej. Do rekordowej sprzedaży w drugim kwartale 2025 roku w największym stopniu przyczyniła się młodzieżowa marka Hollister, która zaliczyła swój najlepszy kwartał w historii.

Publikacja: 04.09.2025 11:17

Hollister to „młodsza siostra” marki Abercrombie & Fitch. Jej klientami są nastolatki i „młodzi dorośli”.

Foto: Cole Burston/Bloomberg

Izabela Popko

Trwa dobra passa amerykańskiego koncernu odzieżowego Abercrombie & Fitch Co., do którego należą między innymi marki Abercrombie & Fitch i Hollister: firma zanotowała rekordową sprzedaż. Swój sukces amerykański koncern nie zawdzięcza jednak marce, od której wziął swoją nazwę, ale „młodszej siostrze” – kierowanemu do młodszego odbiorcy Hollisterowi.

Sukces Hollistera: koncern Abercrombie & Fitch Co. z rekordową sprzedażą

„Wkroczyliśmy w drugą połowę w bojowych nastrojach” – napisała prezeska koncernu Abercrombie & Fitch Fran Horowitz w sprawozdaniu finansowym firmy za drugi kwartał 2025 roku. Amerykańska firma zanotowała rekordową wartość sprzedaży, która wzrosła o siedem procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej i sięgnęła 1,21 miliarda dolarów.

Kwota ta przekroczyła prognozy analityków. Zysk netto wyniósł 141 milionów dolarów. Dla porównania, w 2024 roku w tym samym okresie firma zarobiła 133 miliony.

Patrice Louvet, CEO firmy Ralph Lauren Corp.
Moda
Rekordowy wynik króla „dostępnego luksusu”. Kluczem do sukcesu była podwyżka cen

Na sukces A&F w największym stopniu zapracowała działająca od 25 lat marka Hollister, której grupą docelową są nastolatki i „młodzi dorośli”. Hollister zanotował 19-procentowy wzrost sprzedaży. To był najlepszy kwartał w historii marki.

Zdaniem zarządu A&F Co. na ten wynik marki złożyło się wprowadzenie do sprzedaży nowych kolekcji, których estetyka czerpie z mody sprzed 20 lat, czyli z okresu, kiedy Hollister zaczynał robić furorę wśród młodych klientów. Dokładnie taki styl uwielbia pokolenie Z – główna grupa docelowa marki.

Z uwagi na zadowalające wyniki koncernu zarząd skorygował prognozy dotyczące wzrostu sprzedaży – teraz estymacja wynosi między pięć a siedem procent. Dotychczas spodziewano się wzrostu na poziomie od trzech do sześciu procent.

Abercrombie & Fitch i wojny celne Trumpa

Gorzej radzi sobie marka Abercrombie, która była dotychczas główną siłą koncernu. W drugim kwartale 2025 roku wartość sprzedaży spadła o pięć procent, co mocno kontrastuje z wynikami za drugi kwartał 2024 roku, kiedy sprzedaż wzrosła o 21 procent.

Fran Horowitz, którą powołano na stanowisko prezeski koncernu w 2017 roku i powierzono jej misję jego transformacji, tłumaczy tę sytuację ostatnimi wyprzedażami starego asortymentu Abercrombie, które wpłynęły na wyniki finansowe marki. Prezeska A&F spodziewa się, że pod koniec bieżącego roku Abercrombie wróci na ścieżkę wzrostu.

W ostatnich latach Horowitz zafundowała marce Abercrombie & Fitch metamorfozę, nadając jej bardziej inkluzywne oblicze – zupełnie inaczej, niż to było za czasów poprzedniego prezesa Mike’a Jeffriesa. Pod kierownictwem Horowitz firma skupiła się na klientkach, poszerzono rozmiarówkę i wprowadzono bardziej „dorosłe” linie ubrań.

Analitycy nadal jednak zastanawiają się, czy Abercrombie nadąży za swoimi konkurentami. W ostatnich miesiącach takie marki jak Levi Strauss, American Eagle czy Gap zaangażowały do swoich kampanii reklamowych takie gwiazdy jak Beyoncé, Sydney Sweeney czy Travisa Kelce'ego, co odbiło się szerokim echem w mediach.

Asem w rękawie Abercrombie ma być ogłoszona niedawno współpraca z ligą futbolu amerykańskiego NFL. W ramach wieloletniego kontraktu mają powstać kolekcje odzieży zaprojektowane przez zawodników oraz kampanie z ich udziałem.

A&F Co. ma świadomość, że na kondycji koncernu negatywnie odbiją się cła, które administracja Donalda Trumpa nałożyła między innymi na Wietnam, Kambodżę i Indie, czyli głównych dostawców koncernu. Zarząd spodziewa się z tego powodu wzrostu kosztów celnych z 70 do 90 milionów dolarów. Jak jednak zapewnia, nie planuje podwyżek ubrań marek z portfolio A&F.

Źródło: rp.pl

