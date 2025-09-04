Trwa dobra passa amerykańskiego koncernu odzieżowego Abercrombie & Fitch Co., do którego należą między innymi marki Abercrombie & Fitch i Hollister: firma zanotowała rekordową sprzedaż. Swój sukces amerykański koncern nie zawdzięcza jednak marce, od której wziął swoją nazwę, ale „młodszej siostrze” – kierowanemu do młodszego odbiorcy Hollisterowi.

Sukces Hollistera: koncern Abercrombie & Fitch Co. z rekordową sprzedażą

„Wkroczyliśmy w drugą połowę w bojowych nastrojach” – napisała prezeska koncernu Abercrombie & Fitch Fran Horowitz w sprawozdaniu finansowym firmy za drugi kwartał 2025 roku. Amerykańska firma zanotowała rekordową wartość sprzedaży, która wzrosła o siedem procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej i sięgnęła 1,21 miliarda dolarów.

Kwota ta przekroczyła prognozy analityków. Zysk netto wyniósł 141 milionów dolarów. Dla porównania, w 2024 roku w tym samym okresie firma zarobiła 133 miliony.

Na sukces A&F w największym stopniu zapracowała działająca od 25 lat marka Hollister, której grupą docelową są nastolatki i „młodzi dorośli”. Hollister zanotował 19-procentowy wzrost sprzedaży. To był najlepszy kwartał w historii marki.