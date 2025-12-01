Reklama

Zara pokazała nowy salon flagowy. To sklep, który wygląda jak 5-gwiazdkowy hotel

W Barcelonie ruszył nowy flagowy sklep Zary. To kolejny krok hiszpańskiej marki w stronę segmentu premium.

Publikacja: 01.12.2025 14:24

Nowy salon flagowy Zary zaprojektowano jak luksusowy apartament.

Foto: Materiały prasowe

Izabela Popko

Hiszpańska marka Zara odpowiada za ponad dwie trzecie przychodów koncernu Inditex, do którego należy. Jest więc oczkiem w głowie Marty Ortegi Perez, szefowej Inditexu. Ortega od szeregu lat pracuje nad przesunięciem Zary w stronę segmentu premium. Najnowszym krokiem w tym kierunku jest otwarcie nowego flagowego sklepu marki w Barcelonie.

Zara Diagonal: Nowy sklep flagowy w Barcelonie

Na pierwszy rzut oka wygląd nowego sklepu Zary przy Avenida Diagonal w centrum Barcelony kojarzy się z butikiem luksusowej marki. Taki właśnie był cel projektantów.

Wnętrza barcelońskiego salonu zaprojektował znany belgijski architekt Vincent Van Duysen. Zadaniem projektanta było stworzenie przestrzeni, która będzie kojarzyć się z intymnym, przytulnym wnętrzem apartamentu.

Poszczególne części sklepu mają kojarzyć się z osobnymi pokojami. We wnętrzach dominuje stonowana, beżowo-brązowa kolorystyka, a także naturalne drewno, szczotkowany metal i naturalny kamień.

Wnętrze sklepu wyposażono w meble z kolekcji, którą zaprojektował Vincent Van Duysen dla marki Zara Home+. Oświetlenie z jednej strony eksponuje produkty, a z drugiej – ociepla wnętrze i podkreśla jego przytulny charakter.

Foto: Materiały prasowe

Kluczową częścią sklepu jest przestrzenna przymierzalnia, którą zaprojektowano na wzór prywatnej garderoby. Odpowiednie światło i akustyka przymierzalni dają poczucie prywatności i wspomagają skupienie się na procesie przymierzania, który – jak czytamy w oficjalnym opisie sklepu – ma być „osobistym rytuałem”.

Luksus w stylu Zary

Klimat nowego sklepu Zary, a także to, jak dopracowany jest jego wystrój, nie odbiega od aranżacji butików luksusowych marek. Rezultatem ma być w pełni luksusowe doświadczenie, które skłoni klientów do powrotu do sklepu.

Zara ma ponad pięć tysięcy sklepów na całym świecie i opiera swój model działalności na masowej produkcji. Hiszpanie chcą jednak zmienić wizerunek, pozycjonując się jako marka premium.

Foto: Materiały prasowe

Marta Ortega Perez konsekwentnie realizuje ten plan. Wyremontowano i przeprojektowano sklepy Zary, zamknięto mniejsze i pozostawiono te duże, znajdujące się w najbardziej prestiżowych lokalizacjach. Podniesiono ceny produktów, w Europie średnio o 22 proc.

Powstają też limitowane kolekcje Zary, tworzone we współpracy z markami luksusowymi i znanymi projektantami (ostatnio z Francuzem, Ludovikiem de Saint Serninem). Zara jest też obecna na europejskich tygodniach mody. Wszystkim tym działaniom towarzyszą pełne rozmachu kampanie marketingowe z udziałem cenionych artystów, w ich tworzeniu aktywnie bierze udział sama Marta Ortega.

Foto: Materiały prasowe

Tłem starań o wyniesienie Zary na półkę premium jest zmieniający się układ sił w przemyśle odzieżowym, który w ostatnim czasie negatywnie odbił się na wynikach finansowych marki. Branżą trzęsą chińskie koncerny Shein i Temu, które przyciągają młodych, bardziej oszczędnych klientów.

Jednocześnie czołowe domy mody podniosły ceny wielu swoich produktów. Projektując przemyślane kampanie i sprzedając droższe produkty w eleganckich wnętrzach nowych sklepów Zary, Marta Ortega Perez chce zająć przestrzeń, która pojawia się pomiędzy segmentem fast fashion a markami luksusowymi.

Źródło: rp.pl

