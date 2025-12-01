Hiszpańska marka Zara odpowiada za ponad dwie trzecie przychodów koncernu Inditex, do którego należy. Jest więc oczkiem w głowie Marty Ortegi Perez, szefowej Inditexu. Ortega od szeregu lat pracuje nad przesunięciem Zary w stronę segmentu premium. Najnowszym krokiem w tym kierunku jest otwarcie nowego flagowego sklepu marki w Barcelonie.

Zara Diagonal: Nowy sklep flagowy w Barcelonie

Na pierwszy rzut oka wygląd nowego sklepu Zary przy Avenida Diagonal w centrum Barcelony kojarzy się z butikiem luksusowej marki. Taki właśnie był cel projektantów.

Wnętrza barcelońskiego salonu zaprojektował znany belgijski architekt Vincent Van Duysen. Zadaniem projektanta było stworzenie przestrzeni, która będzie kojarzyć się z intymnym, przytulnym wnętrzem apartamentu.

Poszczególne części sklepu mają kojarzyć się z osobnymi pokojami. We wnętrzach dominuje stonowana, beżowo-brązowa kolorystyka, a także naturalne drewno, szczotkowany metal i naturalny kamień.