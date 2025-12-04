Aktualizacja: 04.12.2025 05:30 Publikacja: 04.12.2025 05:00
Bernard Arnault, jeden z najbogatszych Europejczyków, znalazł się na celowniku Nicolasa Puecha.
Foto: Benjamin Girette/Bloomberg
Nicolas Puech, spadkobierca fortuny Hermèsa, jednej z najcenniejszych marek luksusowych na naszym globie, otworzył właśnie nowy rozdział w walce o odzyskanie swoich udziałów w rodzinnej firmie, które – jak twierdzi – stracił w niewyjaśnionych okolicznościach. Tym razem na celowniku 82-letniego dziedzica jest twórca potęgi francuskiego koncernu LVMH, Bernard Arnault.
Nicolas Puech jest prawnukiem Thierry'ego Hermèsa, założyciela słynnej francuskiej marki Hermès, i zarazem największym udziałowcem w rodzinnym biznesie. A właściwie był, ponieważ 82-letni dziedzic utrzymuje, że jego sześć milionów udziałów o wartości około 14 miliardów euro dosłownie wyparowało.
Puech twierdzi, że akcje przeszły w ręce innej osoby, ale nie wiadomo kiedy i za jaką cenę. Sędziwy dziedzic uważa, że nabywcą jego aktywów jest Bernard Arnault. Jak informuje agencja Reuters, która dotarła do dokumentów sądowych, Nicolas Puech wystosował cywilny pozew przeciwko Arnaultowi, jego koncernowi LVMH oraz innym powiązanym z nim firmom.
To pierwszy w historii pozew Puecha przeciwko gigantowi branży luksusowej, w którego portfolio – przypomnijmy – znajduje się marka Louis Vuitton, czyli największy rywal Hermèsa. W ramach swojego najnowszego pozwu Puech domaga się finansowej rekompensaty równej wartości utraconych udziałów od osoby, która zostanie uznana za winną w toczącym się równolegle śledztwie kryminalnym.
Pierwszy pozew Puech wystosował na początku 2024 roku. Oskarżył w nim nieżyjącego już Erica Freymonda, który zarządzał jego majątkiem, o zdradę jego zaufania i sprzeniewierzenie jego środków. Nowy pozew Puecha, cywilny, niejako uzupełnia ten poprzedni.
Oprócz Bernarda Arnaulta i koncernu LVMH Puech pozwał również holdingi Agache i Financière Agache, które kontrolują LVMH, a także dwie szwajcarskie firmy: Semper SA i Phidias Gestion. Z tymi dwoma ostatnimi podmiotami powiązany był Eric Freymond, który zmarł w lipcu tego roku.
Tłem dla pozwu Puecha była jedna z najbardziej zaciętych batalii w historii francuskiego rynku giełdowego, która rozgorzała ponad dekadę temu. Jej aktorami byli marka Hermès i – a jakże – koncern LVMH.
W 2013 roku, w wyniku śledztwa francuskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych (Autorité des Marchés Financiers, AMF), okazało się, że firma Bernarda Arnaulta we właściwy sobie sposób, a więc stopniowo i po cichu, przejęła 23 proc. akcji swojego rywala. Koncernowi zasądzono karę w wysokości ośmiu milionów euro, jednak LVMH odmówił jej zapłacenia, twierdząc, że jest ona bezzasadna.
Rok później Bernard Arnault i właściciele Hermèsa podpisali porozumienie. W międzyczasie Nicolas Puech opuścił rodzinny holding, który spadkobiercy Thierry'ego Hermèsa założyli w 2011 roku, aby odpierać wrogie przejęcia. Jak się wkrótce okazało – działalność holdingu była bezskuteczna.
Źródło: rp.pl
