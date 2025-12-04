Nicolas Puech, spadkobierca fortuny Hermèsa, jednej z najcenniejszych marek luksusowych na naszym globie, otworzył właśnie nowy rozdział w walce o odzyskanie swoich udziałów w rodzinnej firmie, które – jak twierdzi – stracił w niewyjaśnionych okolicznościach. Tym razem na celowniku 82-letniego dziedzica jest twórca potęgi francuskiego koncernu LVMH, Bernard Arnault.

Spadkobierca fortuny Hermèsa kontra Bernard Arnault. O co chodzi w sporze?

Nicolas Puech jest prawnukiem Thierry'ego Hermèsa, założyciela słynnej francuskiej marki Hermès, i zarazem największym udziałowcem w rodzinnym biznesie. A właściwie był, ponieważ 82-letni dziedzic utrzymuje, że jego sześć milionów udziałów o wartości około 14 miliardów euro dosłownie wyparowało.

Puech twierdzi, że akcje przeszły w ręce innej osoby, ale nie wiadomo kiedy i za jaką cenę. Sędziwy dziedzic uważa, że nabywcą jego aktywów jest Bernard Arnault. Jak informuje agencja Reuters, która dotarła do dokumentów sądowych, Nicolas Puech wystosował cywilny pozew przeciwko Arnaultowi, jego koncernowi LVMH oraz innym powiązanym z nim firmom.

To pierwszy w historii pozew Puecha przeciwko gigantowi branży luksusowej, w którego portfolio – przypomnijmy – znajduje się marka Louis Vuitton, czyli największy rywal Hermèsa. W ramach swojego najnowszego pozwu Puech domaga się finansowej rekompensaty równej wartości utraconych udziałów od osoby, która zostanie uznana za winną w toczącym się równolegle śledztwie kryminalnym.