Aktualizacja: 26.11.2025 05:00 Publikacja: 25.11.2025 14:54
Ermenegildo Zegna w siedzibie firmy w Mediolanie.
Foto: Clara Vannucci/Bloomberg
Zegna Group, właściciel funkcjonującej od 115 lat włoskiej marki odzieży męskiej Zegna, ma nowego prezesa – spoza rodziny jej założyciela. Stery w rodzinnym imperium przejął Gianluca Tagliabue. Nowy prezes przejął stery po Ermenegildo Zegni, który przez ostatnie 20 lat kierował zarówno marką Zegna, jak i całą firmą Zegna Group.
Zegna Group ma w portfolio firmę, którą w 1910 w miejscowości Trivero w Piemoncie założył Ermenegildo Zegna. Oprócz tego grupa, której wartość wycenia się na 2,6 miliarda dol., kontroluje też amerykańskie marki Thom Browne i Tom Ford.
Dotychczasowym prezesem przedsiębiorstwa, a także marki Zegna, był 70-letni Ermenegildo Zegna. To właśnie jemu włoski dom mody zawdzięcza globalną ekspansję i ugruntowanie pozycji lidera w branży luksusowej odzieży męskiej.
Czytaj więcej
Włoski dom mody Valentino od pewnego czasu zmaga się z problemami finansowymi. Pomocną dłoń wycią...
Po 20 latach prezesury Ermenegildo oddaje władzę w Zegna Group – i w domu mody Zegna. Nowym prezesem firmy został 57-letni Gianluca Tagliabue, dotychczasowy dyrektor zarządzający i finansowy w Zegna Group, który dołączył do firmy w 2016 r. Powierzono mu misję stworzenia nowej, długofalowej strategii dla grupy, poprawy wyników finansowych marek z jej portfolio, a także usprawnienia procesów wewnętrznych.
Ermenegildo Zegna nie przechodzi jednak na emeryturę. Teraz będzie nadzorował spójność wizerunków marek Zegna, Tom Ford i Thom Browne, a także kierował częścią działów grupy.
Ermenegildo Zegna.
Foto: Clara Vannucci/Bloomberg
Przedstawiciele czwartego pokolenia rodziny Zegna, prawnukowie założyciela marki i zarazem synowie Ermenegildo – 37-letni Edoardo i 39-letni Angelo – będą nowymi współprezesami marki Zegna, zastępując na tej pozycji ojca. Edoardo pokieruje strategią marki, z kolei Angelo skupi się na rozwoju produktów i marketingu. Wszystkie te zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2026 roku.
Planując sukcesję w rodzinnym imperium, zarząd Zegna Group powierzył najwyższe stanowisko w firmie osobie spoza rodziny. Dlaczego wybór padł akurat na Tagliabue? Wyjaśnił to sam Ermenegildo Zegna. W komunikacie odchodzący prezes napisał: „Przez ostatnią dekadę Gianluca był fundamentem naszej grupy, kierując kluczowymi zmianami w firmie”.
Tagliabue pomógł między innymi wprowadzić Zegna Group na nowojorską giełdę w 2021 roku, kierował też nabywaniem przez firmę nowych marek. To również on odgrywał jedną z kluczowych ról w radykalnej transformacji stylu marki Zegna, której nowymi flagowymi produktami stały się przede wszystkim ubrania codzienne, a nie jedynie eleganckie garnitury.
W rozmowie z „Financial Times” Zegna powiedział: „Zamierzałem przekazać władzę po ukończeniu 70 lat i fakt, że udało nam się wybrać następcę z wewnątrz, jest najlepszą rzeczą, jaka mogła przydarzyć się tej firmie w jej 115-letniej historii”.
„Branża luksusowa weszła w okres, kiedy trzeba umieć żeglować po wzburzonych oceanach, a nie po spokojnych jeziorach. Myślę, że to ważne, aby moi synowie, którzy są jeszcze przed 40-tką, mieli przy sobie takiego przewodnika jak Tagliabue” – dodał Zegna.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zegna Group, właściciel funkcjonującej od 115 lat włoskiej marki odzieży męskiej Zegna, ma nowego prezesa – spoza rodziny jej założyciela. Stery w rodzinnym imperium przejął Gianluca Tagliabue. Nowy prezes przejął stery po Ermenegildo Zegni, który przez ostatnie 20 lat kierował zarówno marką Zegna, jak i całą firmą Zegna Group.
W Londynie ruszy wystawa, na którą długo czekali zarówno Brytyjczycy, jaki i miłośnicy stylu Elżbiety II z zagra...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Włoski dom mody Valentino od pewnego czasu zmaga się z problemami finansowymi. Pomocną dłoń wyciągnęły koncerny...
Najnowsze zestawienie najbardziej pożądanych marek świata mody otwiera francuski dom mody Saint Laurent. Uwagę...
Choć po pandemii wydawało się, że teraz będziemy chodzili do pracy w dresach i bluzach – biurowy attire znów obo...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Raporty pokazują, że polityka regularnego podnoszenia cen produktów luksusowych przestała działać. Z analiz wyni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas