Reklama
Rozwiń
Reklama

Sukcesja w słynnym domu mody. Potomek założyciela oddaje władzę po 20 latach

W firmie Zegna Group, kontrolującą znaną marką luksusowej odzieży męskiej Zegna, doszło do zmiany generacyjnej. Rodzina Zegna, która dotąd sprawowała kontrolę nad zdecydowała się na odważny ruch oddając władzę w ręce osoby niespokrewnionej z potomkami założyciela marki.

Publikacja: 25.11.2025 14:54

Ermenegildo Zegna w siedzibie firmy w Mediolanie.

Ermenegildo Zegna w siedzibie firmy w Mediolanie.

Foto: Clara Vannucci/Bloomberg

Izabela Popko

Zegna Group, właściciel funkcjonującej od 115 lat włoskiej marki odzieży męskiej Zegna, ma nowego prezesa – spoza rodziny jej założyciela. Stery w rodzinnym imperium przejął Gianluca Tagliabue. Nowy prezes przejął stery po Ermenegildo Zegni, który przez ostatnie 20 lat kierował zarówno marką Zegna, jak i całą firmą Zegna Group.

Zegna: Zmiana władzy w słynnym włoskim domu mody

Zegna Group ma w portfolio firmę, którą w 1910 w miejscowości Trivero w Piemoncie założył Ermenegildo Zegna. Oprócz tego grupa, której wartość wycenia się na 2,6 miliarda dol., kontroluje też amerykańskie marki Thom Browne i Tom Ford.

Dotychczasowym prezesem przedsiębiorstwa, a także marki Zegna, był 70-letni Ermenegildo Zegna. To właśnie jemu włoski dom mody zawdzięcza globalną ekspansję i ugruntowanie pozycji lidera w branży luksusowej odzieży męskiej.

Czytaj więcej

Właściciele domu mody Valentino zdecydowali się na wsparcie w wysokości 100 milionów euro.
Moda
Kroplówka warta 100 milionów euro. Słynny dom mody wpadł w tarapaty

Po 20 latach prezesury Ermenegildo oddaje władzę w Zegna Group – i w domu mody Zegna. Nowym prezesem firmy został 57-letni Gianluca Tagliabue, dotychczasowy dyrektor zarządzający i finansowy w Zegna Group, który dołączył do firmy w 2016 r. Powierzono mu misję stworzenia nowej, długofalowej strategii dla grupy, poprawy wyników finansowych marek z jej portfolio, a także usprawnienia procesów wewnętrznych.

Reklama
Reklama

Ermenegildo Zegna nie przechodzi jednak na emeryturę. Teraz będzie nadzorował spójność wizerunków marek Zegna, Tom Ford i Thom Browne, a także kierował częścią działów grupy.

Ermenegildo Zegna.

Ermenegildo Zegna.

Foto: Clara Vannucci/Bloomberg

Przedstawiciele czwartego pokolenia rodziny Zegna, prawnukowie założyciela marki i zarazem synowie Ermenegildo – 37-letni Edoardo i 39-letni Angelo – będą nowymi współprezesami marki Zegna, zastępując na tej pozycji ojca. Edoardo pokieruje strategią marki, z kolei Angelo skupi się na rozwoju produktów i marketingu. Wszystkie te zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2026 roku.

Dlaczego to właśnie Gianluca Tagliabue został nowym prezesem marki Zegna?

Planując sukcesję w rodzinnym imperium, zarząd Zegna Group powierzył najwyższe stanowisko w firmie osobie spoza rodziny. Dlaczego wybór padł akurat na Tagliabue? Wyjaśnił to sam Ermenegildo Zegna. W komunikacie odchodzący prezes napisał: „Przez ostatnią dekadę Gianluca był fundamentem naszej grupy, kierując kluczowymi zmianami w firmie”.

Tagliabue pomógł między innymi wprowadzić Zegna Group na nowojorską giełdę w 2021 roku, kierował też nabywaniem przez firmę nowych marek. To również on odgrywał jedną z kluczowych ról w radykalnej transformacji stylu marki Zegna, której nowymi flagowymi produktami stały się przede wszystkim ubrania codzienne, a nie jedynie eleganckie garnitury.

W rozmowie z „Financial Times” Zegna powiedział: „Zamierzałem przekazać władzę po ukończeniu 70 lat i fakt, że udało nam się wybrać następcę z wewnątrz, jest najlepszą rzeczą, jaka mogła przydarzyć się tej firmie w jej 115-letniej historii”.

Reklama
Reklama

„Branża luksusowa weszła w okres, kiedy trzeba umieć żeglować po wzburzonych oceanach, a nie po spokojnych jeziorach. Myślę, że to ważne, aby moi synowie, którzy są jeszcze przed 40-tką, mieli przy sobie takiego przewodnika jak Tagliabue” – dodał Zegna.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Włochy Styl Życia Lifestyle Moda

Zegna Group, właściciel funkcjonującej od 115 lat włoskiej marki odzieży męskiej Zegna, ma nowego prezesa – spoza rodziny jej założyciela. Stery w rodzinnym imperium przejął Gianluca Tagliabue. Nowy prezes przejął stery po Ermenegildo Zegni, który przez ostatnie 20 lat kierował zarówno marką Zegna, jak i całą firmą Zegna Group.

Zegna: Zmiana władzy w słynnym włoskim domu mody

Pozostało jeszcze 88% artykułu
Reklama
Elżbieta II przed ślubem siostry, księżniczki Małgorzaty.
Moda
Pałac Buckingham szykuje wielką wystawę strojów Elżbiety II. Przyciągnie tłumy
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Właściciele domu mody Valentino zdecydowali się na wsparcie w wysokości 100 milionów euro.
Moda
Kroplówka warta 100 milionów euro. Słynny dom mody wpadł w tarapaty
Sklep COS w Londynie.
Moda
Najbardziej pożądane marki modowe na świecie. Triumf szwedzkiej elegancji
Garnituru w pewnych kręgach nadal nic nie zastąpi – przekonuje Michał Zaczyński.
Moda
Nowe zasady mody biurowej. Cichy luksus, mokasyny i mężczyźni w perłach
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Zasłonięta fasada powstającego butiku Diora w Beverly Hills.
Moda
Branża luksusowa schodzi na ziemię. Klienci chcą, by sprzedawać im emocje
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama