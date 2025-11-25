Zegna Group, właściciel funkcjonującej od 115 lat włoskiej marki odzieży męskiej Zegna, ma nowego prezesa – spoza rodziny jej założyciela. Stery w rodzinnym imperium przejął Gianluca Tagliabue. Nowy prezes przejął stery po Ermenegildo Zegni, który przez ostatnie 20 lat kierował zarówno marką Zegna, jak i całą firmą Zegna Group.

Zegna: Zmiana władzy w słynnym włoskim domu mody

Zegna Group ma w portfolio firmę, którą w 1910 w miejscowości Trivero w Piemoncie założył Ermenegildo Zegna. Oprócz tego grupa, której wartość wycenia się na 2,6 miliarda dol., kontroluje też amerykańskie marki Thom Browne i Tom Ford.

Dotychczasowym prezesem przedsiębiorstwa, a także marki Zegna, był 70-letni Ermenegildo Zegna. To właśnie jemu włoski dom mody zawdzięcza globalną ekspansję i ugruntowanie pozycji lidera w branży luksusowej odzieży męskiej.

Po 20 latach prezesury Ermenegildo oddaje władzę w Zegna Group – i w domu mody Zegna. Nowym prezesem firmy został 57-letni Gianluca Tagliabue, dotychczasowy dyrektor zarządzający i finansowy w Zegna Group, który dołączył do firmy w 2016 r. Powierzono mu misję stworzenia nowej, długofalowej strategii dla grupy, poprawy wyników finansowych marek z jej portfolio, a także usprawnienia procesów wewnętrznych.