Siotrzana marka Zary wchodzi w nową niszę. Hiszpanie dostrzegli potencjał

Lefties to marka należąca do hiszpańskiego koncernu Inditex, która w zamierzeniu miała walczyć z najbardziej konkurencyjnymi cenowo markami odzieżowymi na rynku. Pomysł się udał, Lefties radzi sobie coraz lepiej, a szefowie marki szukają rozwoju także poza rynkiem odzieżowym.

Publikacja: 07.01.2026 11:00

Lefties powstała jako sieć outletów, w których można było kupować przecenione produkty Zary.

Foto: Paul Hanna/Bloomberg

Izabela Popko

Hiszpański gigant odzieżowy Inditex kontynuuje strategię poszerzenia oferty swoich marek jako sprawdzony i skuteczny sposób na dywersyfikację źródeł dochodów. Po sukcesie linii Zara Home oraz po tym, jak Zara, najważniejsza marka w portfolio Inditexu, wzbogaciła swoją ofertę o urządzenia małego AGD produkowane we współpracy z renomowaną marką Smeg, w ślady Zary poszła budżetowa marka Lefties.

Inditex sięga po AGD

Początki Lefties to połowa lat 90., gdy w sklepach o tej nazwie można było kupować przecenione ubrania Zary. Parę lat temu zarząd Inditexu postanowił uczynić z Lefties samodzielną markę, oferującą produkty z własną metką, choć nadal w stosunkowo niskich cenach w porównaniu z pozostałymi markami należącymi do hiszpańskiego giganta, do których zalicza się także między innymi Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius czy Oysho.

Podobnie jak kilka lat temu Zara, Lefties wprowadziła do oferty nową kolekcję małego AGD. Wśród produktów znajduje się między innymi toster, czajnik, kawiarka, spieniacz do mleka czy ekspres do kawy. Nowa linia urządzeń AGD jest jak na razie dostępna w sklepie internetowym marki oraz w dziewięciu sklepach stacjonarnych Lefties w Hiszpanii.

Nowa kolekcja w ramach konceptu o nazwie Lefties Home to efekt współpracy z młodym hiszpańskim producentem urządzeń domowych Create. Firmę, która jest obecna na kilkunastu rynkach, założyli w 2019 r. biznesmeni Luis Monserrate i Pedro Salazar.

Obydwaj przedsiębiorcy mają doświadczenie w branży mody i e-commerce. Pracowali między innymi w platformie Alibaba, marce Pepe Jeans, a także w Inditexie.

Lefties rośnie w siłę. Wyniki coraz lepsze

Podobnie jak inne marki znajdujące się w portfolio Inditexu, również Lefties wpisuje się w strategię zmierzającą do przesunięcia hiszpańskiego koncernu w stronę segmentu „premium”. Awangardą tych zmian jest Zara, której produkty stają się coraz droższe. W odróżnieniu od Zary, ceny w Lefties mają pozostać przystępne.

W najbliższych miesiącach zarząd Lefties planuje rozwijanie ekspansji w Europie, przede wszystkim o takie kraje jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Obecnie Lefties posiada ponad 200 sklepów w około 30 krajach na całym świecie. Do tej pory najważniejszymi rynkami marki były Meksyk i kraje Bliskiego Wschodu, Lefties ma też stabilną pozycję we Włoszech.

Najbardziej budżetowa marka Inditexu zdążyła udowodnić swoją siłę. Jak podaje hiszpański branżowy serwis Modaes, w 2024 roku Lefties zanotowała wzrost wartości sprzedaży o 17,44 proc., do kwoty 644,81 miliona euro.

Lefties może więc pochwalić się największymi wzrostami spośród wszystkich marek należących do Inditexu. Dla porównania, sprzedaż w Stradivariusie wzrosła o 14,1 proc., zaś w Bershce i Oysho – o 11,8 proc., zaś w pozostałych markach w portfolio koncernu wzrost sprzedaży nie osiągnął dziesięciu procent.

Źródło: rp.pl

