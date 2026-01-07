Hiszpański gigant odzieżowy Inditex kontynuuje strategię poszerzenia oferty swoich marek jako sprawdzony i skuteczny sposób na dywersyfikację źródeł dochodów. Po sukcesie linii Zara Home oraz po tym, jak Zara, najważniejsza marka w portfolio Inditexu, wzbogaciła swoją ofertę o urządzenia małego AGD produkowane we współpracy z renomowaną marką Smeg, w ślady Zary poszła budżetowa marka Lefties.

Inditex sięga po AGD

Początki Lefties to połowa lat 90., gdy w sklepach o tej nazwie można było kupować przecenione ubrania Zary. Parę lat temu zarząd Inditexu postanowił uczynić z Lefties samodzielną markę, oferującą produkty z własną metką, choć nadal w stosunkowo niskich cenach w porównaniu z pozostałymi markami należącymi do hiszpańskiego giganta, do których zalicza się także między innymi Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius czy Oysho.

Podobnie jak kilka lat temu Zara, Lefties wprowadziła do oferty nową kolekcję małego AGD. Wśród produktów znajduje się między innymi toster, czajnik, kawiarka, spieniacz do mleka czy ekspres do kawy. Nowa linia urządzeń AGD jest jak na razie dostępna w sklepie internetowym marki oraz w dziewięciu sklepach stacjonarnych Lefties w Hiszpanii.

Nowa kolekcja w ramach konceptu o nazwie Lefties Home to efekt współpracy z młodym hiszpańskim producentem urządzeń domowych Create. Firmę, która jest obecna na kilkunastu rynkach, założyli w 2019 r. biznesmeni Luis Monserrate i Pedro Salazar.