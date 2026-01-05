Pierre Cardin to jedna z ikon francuskiej mody. Marka wznowiła działalność po kilku latach uśpienia, a teraz zaczyna wyraźnie zaznaczać swoją obecność w internecie. Po powrocie domu mody Pierre Cardin na wybiegi podczas paryskiego tygodnia mody rusza oficjalny sklep internetowy, dostępny również dla klientów z Polski.

Pierre Cardin: słynny dom mody wchodzi do sieci

Pierre Cardin był jednym z najbardziej innowacyjnych projektantów mody, dzięki temu odniósł wielki sukces. Późniejsze jego decyzje biznesowe sprawiły jednak, że pod koniec XX wieku prestiż marki spadł. Obecny prezes i dyrektor kreatywny marki, a zarazem bratanek jej założyciela, Rodrigo Basilicati-Cardin stara się przywrócić ją do czołówki luksusowych marek odzieżowych.

W 2022 roku, po ponad dwudziestoletniej nieobecności, marka Pierre Cardin znów pojawiła się podczas paryskiego tygodnia mody. Teraz, w 75. rocznicę założenia marki, ruszył oficjalny sklep internetowy. Za jego pośrednictwem można kupić zarówno legendarne archiwalne kreacje marki, jak i nowe projekty.

„Te kreacje, przechowywane w Paryżu, ucieleśniają awangardę i swobodę stylu, które ukształtowały historię naszego domu mody. To prawdziwy skarb, podróż poprzez dzieje francuskiej kreatywności i kultury” — mówi cytowany przez branżowy serwis Journal du Luxe prezes Rodrigo Basilicati-Cardin.