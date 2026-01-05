Aktualizacja: 06.01.2026 11:13 Publikacja: 05.01.2026 11:11
Pierre Cardin stale poszukiwał nowych rynków dla swojej marki. Na zdjęciu – butik w Kazachstanie.
Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg
Pierre Cardin to jedna z ikon francuskiej mody. Marka wznowiła działalność po kilku latach uśpienia, a teraz zaczyna wyraźnie zaznaczać swoją obecność w internecie. Po powrocie domu mody Pierre Cardin na wybiegi podczas paryskiego tygodnia mody rusza oficjalny sklep internetowy, dostępny również dla klientów z Polski.
Pierre Cardin był jednym z najbardziej innowacyjnych projektantów mody, dzięki temu odniósł wielki sukces. Późniejsze jego decyzje biznesowe sprawiły jednak, że pod koniec XX wieku prestiż marki spadł. Obecny prezes i dyrektor kreatywny marki, a zarazem bratanek jej założyciela, Rodrigo Basilicati-Cardin stara się przywrócić ją do czołówki luksusowych marek odzieżowych.
W 2022 roku, po ponad dwudziestoletniej nieobecności, marka Pierre Cardin znów pojawiła się podczas paryskiego tygodnia mody. Teraz, w 75. rocznicę założenia marki, ruszył oficjalny sklep internetowy. Za jego pośrednictwem można kupić zarówno legendarne archiwalne kreacje marki, jak i nowe projekty.
„Te kreacje, przechowywane w Paryżu, ucieleśniają awangardę i swobodę stylu, które ukształtowały historię naszego domu mody. To prawdziwy skarb, podróż poprzez dzieje francuskiej kreatywności i kultury” — mówi cytowany przez branżowy serwis Journal du Luxe prezes Rodrigo Basilicati-Cardin.
Sklep internetowy działa w około 30 krajach, głównie w Europie, a także w USA. Strona jest dostępna w trzech językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim.
Pierre Cardin, naturalizowany Francuz włoskiego pochodzenia, założył swoją markę w 1950 roku i nazwał ją swoim własnym imieniem i nazwiskiem. Jego awangardowe, futurystyczne projekty zdobyły serca klientek i klientów w latach 60., a zwłaszcza 70., ponieważ wyznaczały zupełnie nowy kierunek w modzie.
Kreacje Cardina, niezwykle autorskie i odważne, idealnie wpisywały się w nastroje ery pierwszych lotów w kosmos i fascynację technologią i erą „space age”. Cardina uznawano za jednego z najbardziej znaczących projektantów czasów lat 60. i 70.
Ostatnie lata XX wieku były okresem upadku prestiżu marki. Na fali ogromnego sukcesu komercyjnego kreacje Pierre’a Cardina trafiły do bardzo szerokiej dystrybucji: można było je znaleźć w niemal każdym supermarkecie. Cardin zaczął podpisywać bardzo intratne kontrakty z producentami przedmiotów codziennego użytku. O ile jednak perfumy i kosmetyki dość dobrze pasowały do wizerunku marki premium, o tyle nie można było tego powiedzieć na przykład o sygnowanym logo Pierre Cardin papierze toaletowym – bo i takie współprace nawiązywał włosko-francuski projektant.
Liczne kontrakty z jednej strony przynosiły zyski, z drugiej – sprowadziły na Cardina krytykę. Po śmierci projektanta w 2020 roku stery w firmie przejął jego bratanek, Rodrigo Basilicati-Cardin – i za cel postawił sobie ponowne wyniesienie marki stworzonej przez jego wuja do świata haute couture.
