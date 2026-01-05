Reklama

Słynny dom mody wchodzi do internetu. Debiut w 75-letniej historii marki

Marki luksusowe przez lata opierały się zbyt mocnej obecności w sieci, wychodząc z przekonania, że luksus wymaga butików. Jedną z ostatnich marek, które zwlekały z wejściem do sieci jest dom mody Pierre Cardin, który właśnie uruchamia po raz pierwszy swój sklep internetowy.

Publikacja: 05.01.2026 11:11

Pierre Cardin stale poszukiwał nowych rynków dla swojej marki. Na zdjęciu – butik w Kazachstanie.

Pierre Cardin stale poszukiwał nowych rynków dla swojej marki. Na zdjęciu – butik w Kazachstanie.

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Izabela Popko

Pierre Cardin to jedna z ikon francuskiej mody. Marka wznowiła działalność po kilku latach uśpienia, a teraz zaczyna wyraźnie zaznaczać swoją obecność w internecie. Po powrocie domu mody Pierre Cardin na wybiegi podczas paryskiego tygodnia mody rusza oficjalny sklep internetowy, dostępny również dla klientów z Polski.

Pierre Cardin: słynny dom mody wchodzi do sieci

Pierre Cardin był jednym z najbardziej innowacyjnych projektantów mody, dzięki temu odniósł wielki sukces. Późniejsze jego decyzje biznesowe sprawiły jednak, że pod koniec XX wieku prestiż marki spadł. Obecny prezes i dyrektor kreatywny marki, a zarazem bratanek jej założyciela, Rodrigo Basilicati-Cardin stara się przywrócić ją do czołówki luksusowych marek odzieżowych.

Czytaj więcej

Wyłączona z użytkowania stacja metra w Nowym Jorku stała się sceną dla pokazu Chanel.
Moda
Wielka moda w Nowym Jorku. Pokaz domu mody Chanel na stacji metra

W 2022 roku, po ponad dwudziestoletniej nieobecności, marka Pierre Cardin znów pojawiła się podczas paryskiego tygodnia mody. Teraz, w 75. rocznicę założenia marki, ruszył oficjalny sklep internetowy. Za jego pośrednictwem można kupić zarówno legendarne archiwalne kreacje marki, jak i nowe projekty.

„Te kreacje, przechowywane w Paryżu, ucieleśniają awangardę i swobodę stylu, które ukształtowały historię naszego domu mody. To prawdziwy skarb, podróż poprzez dzieje francuskiej kreatywności i kultury” — mówi cytowany przez branżowy serwis Journal du Luxe prezes Rodrigo Basilicati-Cardin.

Reklama
Reklama

Sklep internetowy działa w około 30 krajach, głównie w Europie, a także w USA. Strona jest dostępna w trzech językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Moda: Pierre Cardin wraca do haute couture

Pierre Cardin, naturalizowany Francuz włoskiego pochodzenia, założył swoją markę w 1950 roku i nazwał ją swoim własnym imieniem i nazwiskiem. Jego awangardowe, futurystyczne projekty zdobyły serca klientek i klientów w latach 60., a zwłaszcza 70., ponieważ wyznaczały zupełnie nowy kierunek w modzie.

Kreacje Cardina, niezwykle autorskie i odważne, idealnie wpisywały się w nastroje ery pierwszych lotów w kosmos i fascynację technologią i erą „space age”. Cardina uznawano za jednego z najbardziej znaczących projektantów czasów lat 60. i 70.

Ostatnie lata XX wieku były okresem upadku prestiżu marki. Na fali ogromnego sukcesu komercyjnego kreacje Pierre’a Cardina trafiły do bardzo szerokiej dystrybucji: można było je znaleźć w niemal każdym supermarkecie. Cardin zaczął podpisywać bardzo intratne kontrakty z producentami przedmiotów codziennego użytku. O ile jednak perfumy i kosmetyki dość dobrze pasowały do wizerunku marki premium, o tyle nie można było tego powiedzieć na przykład o sygnowanym logo Pierre Cardin papierze toaletowym – bo i takie współprace nawiązywał włosko-francuski projektant.

Liczne kontrakty z jednej strony przynosiły zyski, z drugiej – sprowadziły na Cardina krytykę. Po śmierci projektanta w 2020 roku stery w firmie przejął jego bratanek, Rodrigo Basilicati-Cardin – i za cel postawił sobie ponowne wyniesienie marki stworzonej przez jego wuja do świata haute couture.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Francja Styl Życia Technologie E-commerce Lifestyle Moda
Info-influencerzy wykorzystują powszechnie dostępne narzędzia oparte o AI.
Moda
Nadchodzi era info-influencerów. Nowe zjawisko rośnie w siłę na Tiktoku
Butik Etro w Mediolanie.
Moda
Zmiany w słynnym włoskim domu mody. Rodzina założycieli rezygnuje
Wyłączona z użytkowania stacja metra w Nowym Jorku stała się sceną dla pokazu Chanel.
Moda
Wielka moda w Nowym Jorku. Pokaz domu mody Chanel na stacji metra
Bernard Arnault, jeden z najbogatszych Europejczyków, znalazł się na celowniku Nicolasa Puecha.
Moda
Dziedzic modowego imperium kontra gigant branży luksusowej. Gra o miliardy euro
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Nowy salon flagowy Zary zaprojektowano jak luksusowy apartament.
Moda
Zara pokazała nowy salon flagowy. To sklep, który wygląda jak 5-gwiazdkowy hotel
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama