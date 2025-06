Roszada w słynnym domu mody. To pierwsza taka zmiana od czasów Christiana Diora

Nie licząc epoki samego założyciela, Christiana Diora, po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, gdy jedna osoba odpowiada za wszystkie kolekcje domu mody Dior: damską, męską i haute couture. To dowód tego, jak wielkim zaufaniem został obdarzony brytyjski projektant z Irlandii Północnej.

Zmiana w domu mody Dior. Zaczyna się era Jonathana Andersona

Jonathan Anderson zastąpi Marię Grazię Chiuri, która w ostatnich dniach oficjalnie pożegnała się z pracą w Diorze. Będzie też następcą innego Brytyjczyka, Kima Jonesa, który kilka tygodni temu zakończył pracę na stanowisku dyrektora kreatywnego kolekcji męskiej. Ogłaszając nominację, Delphine Arnault, prezeska i dyrektorka generalna Christian Dior Couture powiedziała: „Cieszę się, że mogę powitać Jonathana Andersona jako osobę odpowiedzialną za kreacje damskie i męskie w domu mody Dior. Z zainteresowaniem śledziłam jego karierę od momentu, gdy ponad dekadę temu dołączył do grupy LVMH. Jestem przekonana, że wniesie autorską i nowoczesną wizję, inspirowaną wspaniałą historią Christiana Diora”.

Dom mody Dior jest jedną z najważniejszych marek w koncernie LMVH. Dlatego obsadzenie stanowiska dyrektora kreatywnego to decyzja nie tylko personalna, ale i strategiczna. Nie ma tu miejsca na pochopne kroki. Powołanie Andersona to jednak starannie zaplanowane posunięcie – wcześniej przez 12 lat Brytyjczyk pełnił funkcję dyrektora kreatywnego w hiszpańskim domu mody Loewe, również należącym do LVMH. Jego okres rządów był czasem wzrostu popularności i prestiżu marki. Loewe stało się ważnym punktem na światowej mapie luksusu, a jego produkty – poszukiwane.