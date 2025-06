Długi ma też holding Artemis, na co częściowo składa się zadłużenie Keringa. Ostatnie dostępne dokumenty Artemisa, do których dotarli dziennikarze Reutersa, pochodzą z 2023 roku i mówią o zadłużeniu wynoszącym ponad 20 miliardów euro. To dwa raz więcej niż rok wcześniej.

Kering: Szał zakupów odbija się czkawką

François-Henri Pinault przejął rodzinny biznes po ojcu w 2005 roku. Kering przez szereg lat cieszył się stabilnym wzrostem, co było zasługą przede wszystkim perły w koronie koncernu – marki Gucci, której produkty, projektowane prze Alessandro Michele, doskonale się sprzedawały.

Po pandemii dobra passa się skończyła. Sprzedaż produktów Gucci drastycznie spadła, co przełożyło się na spadek wartości akcji Keringa o 60 procent w ciągu ostatnich dwóch lat.

Próby odświeżenia stylistycznego kierunku włoskiego domu mody nie przyniosły na razie spodziewanych rezultatów – w lutym tego roku z funkcji dyrektora kreatywnego po zaledwie dwóch latach zrezygnował włoski projektant Sabato de Sarno. Jego stanowisko powierzono Demnie, gruzińskiemu projektantowi znanemu z prowokacyjnych kreacji domu mody Balenciaga. Ta nominacja została przyjęta przez rynek chłodno i z rezerwą.

Pinault próbował uniezależnić swój koncern od wyników finansowych Gucci, inwestując w inne marki, firmy z różnych branż, a także w nieruchomości.

Miało w tym pomóc przejęcie 30 procent akcji domu mody Valentino z perspektywą wykupu całości do 2028 roku. Zważywszy jednak na trudną sytuację koncernu, realizacja tego planu może nastręczać problemów.