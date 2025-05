Historyczna zmiana w świecie mody. Ostatni pokaz słynnej projektantki

Chiuri była pierwszą w historii Diora kobietą na stanowisku dyrektorki artystycznej tego domu mody. We wtorek 27 maja w Villa Albani Torlonia w jej rodzinnym Rzymie projektantka zaprezentowała najprawdopodobniej swoją ostatnią kolekcję dla Diora.

Maria Grazia Chiuri: wizjonerka, artystka, feministka

Maria Grazia Chiuri zrewolucjonizowała podejście do projektowania w Diorze, dzięki czemu uczyniła go jednym z najprężniej rozwijających się domów mody. Uwolniła kobiecą sylwetkę od charakterystycznych dla Diora gorsetowych, krępujących fasonów.

Dzięki Chiuri projekty Diora stały się bardziej dopasowane do stylu życia współczesnych kobiet. Charakterystyczną cechą kreacji jej autorstwa były też nawiązania do tradycyjnych wzorów i rzemieślniczych metod krawieckich z całego świata. Wszystko to wpłynęło na komercyjny sukces Diora.

Chiuri to również feministka i taki właśnie charakter miały jej kolekcje dla Diora. Do historii przeszły T-shirty z takimi mocnymi manifestami jak „Wszyscy powinniśmy być feministami” (ang. „We Should All Be Feminists”), „Zgoda” (ang. „Consent”) w odniesieniu do tego, czym jest i nie jest gwałt, czy „Patriarchat=Opresja”(ang. „Patriarchy=Oppression”).

Kto będzie następcą lub następczynią Chiuri? Obserwatorzy najczęściej wskazują na Jonathana Andersona, który wstąpił niedawno na stanowisko dyrektora artystycznego męskiej linii Diora.

Podobnie jak wiele innych domów mody, Dior mierzy się ze spowolnieniem w branży luksusowej, c0o jest wynikiem spadku popytu na wielu rynkach, głównie w Azji. Na tle trudnej sytuacji i w poszukiwaniu nowych koncepcji stylistycznych zmiany na czołowych stanowiskach nastąpiły ostatnio w takich domach mody jak Chanel, Gucci, Balenciaga czy Versace.