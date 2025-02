Édouard Manet, „W kawiarni”, olej na płótnie, 1878 Foto: Édouard Manet, Wikimedia Commons

Przez prawie 150 lat obrazy pozostawały rozdzielone. Tymczasem w maju tego roku miłośników malarstwa czeka wyjątkowa okazja ujrzenia ich razem – po raz pierwszy w historii. W ramach czasowej wystawy w londyńskiej National Gallery będzie można obejrzeć dzieła, które znajdą się obok siebie do 15 grudnia 2025 roku.

Édouard Manet, „W kawiarni podczas koncertu”, olej na płótnie, 1879 Foto: Édouard Manet, Wikimedia Commons

Historia rozdzielonych obrazów Édouarda Maneta

Scenę w paryskiej kawiarni Édouard Manet ukończył w 1878 roku. Zdaniem historyków sztuki Manetowi nie odpowiadała pierwotna kompozycja dzieła. W końcu, po kilku próbach jej poprawienia, artysta zdecydował się rozdzielić płótno na dwie części – i tak, zamiast jednego obrazu, powstały dwa.

Obrazy „W kawiarni” i „W kawiarni podczas koncertu” trafiły na triennale w Antwerpii, gdzie kupił je francuski kolekcjoner Étienne Barroil – pierwszy właściciel płócien. Po jego śmierci w 1887 obrazy trafiły w ręce kolejnych kolekcjonerów – i rozjechały się po Europie.

Obraz „W kawiarni podczas koncertu” trafił ostatecznie do londyńskiej National Gallery w 1924 roku. Z kolei „W kawiarni” w 1953 roku zakupił szwajcarski kolekcjoner Oskar Reinhart. Po otrzymaniu zgody na wypożyczenie obrazu przyjechał on do Londynu wraz z innymi dziełami z kolekcji Reinharta i aż do 26 maja można go oglądać w ramach wystawy w Courtauld Gallery.