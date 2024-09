Wygląda na to, że amerykańska marka odzieżowa Abercrombie & Fitch trudny okres ma za sobą. Gruntowna zmiana wizerunku marki, postrzeganej do niedawna jako produkująca ubrania dla „pięknych i młodych”, przynosi chyba zakładany efekt. Świadczyć o tym mogą zaskakująco dobre, zdaniem wielu, wyniki finansowe firmy.

Abercrombie & Fitch: nowa odsłona i ambitne plany

Założona w 1892 roku marka Abercrombie & Fitch przez wiele lat miała status kultowy. Ubrania A&F nosiły takie znane osobistości jak prezydent Theodore Roosevelt, słynna pilotka Amelia Earhart czy pisarz Ernest Hemingway.

W latach 90. Mike Jeffries, ówczesny prezes grupy Abercrombie & Fitch Co. (która ma w swoim portfolio również bardziej „budżetową” markę Hollister), „odmłodził” styl i grupę docelową marki. Przysporzyło to A&F rzesz młodych klientów, pragnących dołączyć do klubu osób „fajnych”, żyjących pełnią życia i świetnie wyglądających.

Czytaj więcej Moda Ozempic wkracza do świata mody. Nowe zjawisko może zdominować wybiegi Klienci kupują więcej dopasowanych ubrań, marki odzieżowe odchodzą od oversize’u. Coraz częściej słychać głosy, że branża mody wkracza w erę Ozempiku. Kolekcje na sezon jesienny mają być potwierdzeniem tej zmiany. Czy możemy już mówić o „modzie ozempikowej”?

W reklamach Abercrombie & Fitch modelki i modele byli atletycznie zbudowani i przeważnie biali, zaś rozmiarówka ubrań kończyła się na rozmiarze L. Z czasem taki wizerunek marki wiele osób uznało za toksyczny i nieprzystający do zmieniających się czasów, co w połączeniu ze skandalami wokół Jeffriesa doprowadziło w poprzedniej dekadzie do problemów i w efekcie zamknięcia ponad 450 sklepów A&F na całym świecie.