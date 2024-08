Wygląda na to, że po kilku latach królowania oversize’owych ubrań marki luksusowe ponownie wróciły do mody spod znaku slim fit, co — jak twierdzi wielu obserwatorów — zawdzięczamy furorze, jaką zrobił lek Ozempic. Klienci chudną i kupują ubrania w mniejszych rozmiarach, a także bardziej podkreślające sylwetkę. Branża mody już zdążyła zareagować na ten trend.

Moda w stylu Ozempic: Styl slim fit wraca do łask

Od dłuższego czasu lek na cukrzycę Ozempic kupują już nie tylko pacjenci zmagający się z tą chorobą, ale też rzesze zdrowych ludzi, którzy chcą po prostu w łatwiejszy sposób zrzucić zbędne kilogramy. Utrata wagi jest bowiem jednym z efektów ubocznych zażywania leków na bazie semaglutydu.

Popularność preparatu Ozempic wpłynęła nawet na gospodarkę Danii (jego producentem jest duński koncern farmaceutyczny Novo Nordisk). W pierwszym półroczu 2023 roku, czyli krótko po wybuchu mody na zażywanie Ozempiku, PKB Danii zaliczyło wzrost na poziomie 1,7 procent.

Kolejną konsekwencją masowego stosowania preparatów z semaglutydem, która była zresztą do przewidzenia, jest utrata wagi u tych, którzy po nie sięgają. To z kolei doprowadziło do pojawienia się potrzeby wymiany części ubrań na „szczuplejsze”.