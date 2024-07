Jak informuje serwis Business of Fashion, WSG chce skupić się na rynku amerykańskim (obecnie 90 procent przychodów marki Von Dutch pochodzi z rynków zagranicznych), a także ujednolicić ceny wyrobów Von Dutch w skali całego świata. Von Dutch chce też stworzyć kampanię marketingową podkreślającą amerykańskie korzenie marki.

Być może nowemu właścicielowi Von Dutch rzeczywiście uda się przywrócić dawną popularność tej marki, bo od około roku wyraźnie wraca ona do łask. To skutek mody na styl Y2K, czyli estetykę sprzed dwóch dekad. Nostalgiczny powrót do stylu z tamtych lat widać zwłaszcza w mediach społecznościowych, a także wśród młodych – nastolatki ubierają się obecnie tak, jak ich rodzice ponad dwie dekady temu.

Młode użytkowniczki i użytkownicy TikToka oraz innych social mediów, a także ich idole ponownie kierują swoją uwagę na Von Dutch. W dodatkach i ubraniach amerykańskiej marki już od około roku pokazują się takie celebrytki jak modelka Bella Hadid czy raperka Megan Thee Stallion. W lutym piosenkarka Charli XCX wypuściła nawet singla pod tytułem „Von Dutch”.

Z obserwacji cytowanej przez BoF firmy analitycznej Trendalytics wynika, że liczba wzmianek na temat Von Dutch w mediach społecznościowych wzrosła w ciągu ostatniego roku aż o 13 tysięcy procent. Z kolei popularna platforma sprzedażowa Depop zanotowała od stycznia tego roku wzrost wyszukań frazy „Von Dutch” o 40 procent, zaś „czapki z daszkiem” – aż o 90 procent.

Czy Von Dutch zdobędzie serca generacji Z?

Nazwa marki Von Dutch wywodzi się od pseudonimu artystycznego Kennetha „Kenny’ego” Roberta Howarda – mechanika samochodowego i zarazem twórcy charakterystycznych malunków na autach. Jego twórczość dała początek subkulturze Kustom Kulture.

Po śmierci Howarda jego córka sprzedała prawo do używania pseudonimu ojca Michaelowi Casselowi oraz jego wspólnikowi Robertowi „Bobby’emu” Vaughnowi. Marka odzieżowa powstała w 1999 roku, a już cztery lata później notowała sprzedaży na poziomie kilkudziesięciu milionów dolarów.