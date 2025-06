Jurmała to popularny nie tylko wśród Łotyszy bałtycki kurort znajdujący się nieopodal Rygi, do której dociera coraz więcej turystów z Europy. Szerokie bałtyckie plaże, cisza i zabytkowa architektura domków położonych nad Zatoką Ryską to zalety, dzięki którym okolice Jurmały zyskują popularność w ostatnich latach. W takim powstała rozległa i niezwykle okazała rezydencja, której nie powstydziliby się najbardziej zamożni mieszkańcy amerykańskiego The Hamptons.

Reklama

Luksusowa rezydencja nad Bałtykiem na sprzedaż

Łotwa, która 15 lat temu uruchomiła program zachęt dla inwestorów z zagranicy, wyrasta na jedną z europejskich enklaw milionerów. Z analiz firmy Henley & Partners wynika, że na przestrzeni ostatniej dekady liczba mieszkańców z co najmniej milionem dolarów na koncie wzrosła w tym kraju o 70 procent. To najszybszy przyrost najszybciej spośród wszystkich krajów analizowanych przez Henley & Partners.

Obecnie w Litwie mieszka ok. 3400 milionerów, osiem osób posiadających przynajmniej sto milionów dolarów na koncie i, jak na razie, ani jeden miliarder. Na tle takich enklaw bogactwa jak kraje Zatoki Perskiej, Azji Południowej czy Stanów Zjednoczonych, do których co roku przeprowadza się po kilka tysięcy milionerów, te liczby nadal wyglądają bardzo skromnie.

Być może jednak ten stan rzeczy się zmieni. Wystawiono bowiem na sprzedaż niezwykłą posiadłość na łotewskim wybrzeżu Bałtyku, której nie powstydziliby się amerykańscy milionerzy.