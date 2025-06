H&M Adorables to należąca do szwedzkiego odzieżowego giganta marka odzieży premium dla dzieci i niemowląt. Produkty H&M Adorables to uniwersalny design i subtelna kolorystyka, ale też projekty, które idą tropem aktualnych trendów w „dorosłej” modzie. Wszystkie ubrania powstają z naturalnych i szlachetnych materiałów jak jedwab, kaszmir, wełna z merynosów czy organiczna bawełna.

Reklama

Z założenia, dzięki tkaninom wysokiej jakości, trwałość ubranek szwedzkiej marki jest obliczona na wiele lat. „Chcemy tworzyć rzeczy, które przetrwają pokolenia i będą mogły być przekazywane od jednego dziecka dla kolejnego” – tłumaczy Sofia Löfstedt, szefowa działu designu w H&M Kids.

H&M stawia na nową markę premium Adorables

Marka nie ma jeszcze roku, jednak udało jej się już odnieść spory komercyjny sukces. Po udanym debiucie pop-upu H&M Adorables w luksusowym domu handlowym Selfridges w Londynie szwedzka marka wprowadziła swoje wyroby do stałej sprzedaży w kolejnym ekskluzywnym miejscu – prestiżowym paryskim centrum handlowym Galeries Lafayette Paris Haussmann.

Działający od przeszło 130 lat luksusowy dom handlowy to jeden z najbardziej znanych obiektów w stolicy Francji. Mieści się w zabytkowej secesyjnej kamienicy przy Bulwarze Hausmanna w dziewiątej dzielnicy Paryża.