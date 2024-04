Rekordowy wzrost rynku odzieży używanej. To nie tylko kwestia niższych cen

Globalny rynek odzieży używanej to najszybciej rozwijający się sektor branży odzieżowej. Co skłania ludzi do kupowania ubrań z drugiej ręki? Nie chodzi tylko o niższe ceny ubrań czy akcesoriów.