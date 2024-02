W jaki sposób francuska sieć utrzymuje tak niskie ceny? Co tydzień oferuje swoim klientom nowe produkty. To co wyróżniać ma Naumy między innymi od Shein i Primarka to między innymi to, że jej celem jest jak najszybsza reakcja na obowiązujące w modzie trendy i oferowanie ich w bardzo przystępnych cenach. Co więcej, aż 60 procent odzieży Naumy produkowane jest w Europie – głównie we Włoszech. „Bliskość lokalizacji hal produkcyjnych i handlowych pozwala na utrzymanie minimalnych zapasów w sklepie i sprzyja sprzedaży” – zauważa Can.

Może wydawać się, że Naumy bezpośrednio rywalizuje z brytyjskim Primarkiem, ale dyrektor zarządzający Naumy temu zaprzecza. „Stworzyliśmy własną tożsamość i zbudowaliśmy lojalność klientów. W przeciwieństwie do Primark, dużą część naszych produktów produkujemy w Europie, co skutkuje nieco wyższymi cenami. Ale jesteśmy też bardziej zaawansowani pod względem mody” – zauważa.

Wydaje się jednak, że Naumy przyjmuje strategię podobną do tej, którą przyjęła sieć Primark – planuje między innymi masowe otwarcia sklepów (we Francji ma być około 100), a jej oferta ma być dostosowana do potrzeb lokalnych, zależnie od lokalizacji sklepu.