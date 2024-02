Wprowadzenie marki GU do Europy i USA to kolejny krok japońskiego koncernu, aby stać się kolejnym potężnym graczem w międzynarodowej branży odzieżowej. Pod koniec 2023 roku zysk Fast Retailing Co. wyniósł rekordowe 2,56 miliarda dolarów, zaliczając 28-procentowy wzrost rok do roku.

Na przyszły sukces przedsiębiorstwa zapracować ma również marka GU. Już w 2022 roku, czyli krótko po starcie marki, w nowojorskiej dzielnicy SoHo pojawił się pierwszy, pop-upowy sklep GU.

W najbliższym czasie koncern Fast Retailing Co. zamierza również zwiększyć obecność marki Uniqlo – zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. W swoim ostatnim sprawozdaniu finansowym koncern zapowiedział, że każdego roku będzie otwierał około 10 nowych sklepów swojej flagowej marki w Europie oraz 20 w USA.