Starostwo Powiatowe w Świdnicy, które jest właścicielem neogotyckiego szpitala w Mokrzeszowie, ponownie wystawiło okazały zabytek na sprzedaż. Choć na Dolnym Śląsku bardzo wiele zabytków poddawanych jest remontom, neogotycki budynek szpitala nie ma tyle szczęścia.

Mokrzeszów: Szpital Zakonu Kawalerów Maltańskich na sprzedaż

Architektura neogotyckiego szpitala Zakonu Kawalerów Maltańskich w Mokrzeszowie upodabnia go do pałacu. Pochodzący z drugiej połowy XIX wieku budynek z żółtej i czerwonej cegły jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Dolnego Śląska. Ma bogatą historię i spory potencjał — po renowacji otoczony parkiem obiekt mógłby działać na przykład jako hotel.

Niszczejący zabytek wielokrotnie wystawiano na sprzedaż z nadzieją na znalezienie nowego właściciela, który mógłby się nim zająć. Ostatnie negocjacje zakończyły się fiaskiem. Osoba chętna na kupno budynku zaoferowała 650 tysięcy złotych, jednak kwotę tę uznano za zbyt niską i ofertę odrzucono.

Opuszczony budynek o powierzchni 2200 metrów kwadratowych, znajdujący się na działce o powierzchni 2,49 hektara, jest wpisany do rejestru zabytków. Wymaga kapitalnego remontu, której koszt należy liczyć w dziesiątkach milionów złotych. Starostwo Powiatowe w Świdnicy nie dysponuje takimi środkami.