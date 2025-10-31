Reklama

Perła Dolnego Śląska znów na sprzedaż. Od lat czeka na właściciela

Dawny szpital w Mokrzeszowie na Dolnym Śląsku znów został wystawiony na sprzedaż. Blisko 150-letni zabytek od lat stoi opuszczony, a jego stan się pogarsza. Czy tym razem uda się znaleźć nabywcę na słynną nieruchomość?

Publikacja: 31.10.2025 05:00

Neogotycki obiekt w Mokrzeszowie od lat nie może znaleźć nabywcy.

Neogotycki obiekt w Mokrzeszowie od lat nie może znaleźć nabywcy.

Foto: Skiba, CC BY 3.0 Wikimedia Commons

Izabela Popko

Starostwo Powiatowe w Świdnicy, które jest właścicielem neogotyckiego szpitala w Mokrzeszowie, ponownie wystawiło okazały zabytek na sprzedaż. Choć na Dolnym Śląsku bardzo wiele zabytków poddawanych jest remontom, neogotycki budynek szpitala nie ma tyle szczęścia.

Mokrzeszów: Szpital Zakonu Kawalerów Maltańskich na sprzedaż

Architektura neogotyckiego szpitala Zakonu Kawalerów Maltańskich w Mokrzeszowie upodabnia go do pałacu. Pochodzący z drugiej połowy XIX wieku budynek z żółtej i czerwonej cegły jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Dolnego Śląska. Ma bogatą historię i spory potencjał — po renowacji otoczony parkiem obiekt mógłby działać na przykład jako hotel.

Niszczejący zabytek wielokrotnie wystawiano na sprzedaż z nadzieją na znalezienie nowego właściciela, który mógłby się nim zająć. Ostatnie negocjacje zakończyły się fiaskiem. Osoba chętna na kupno budynku zaoferowała 650 tysięcy złotych, jednak kwotę tę uznano za zbyt niską i ofertę odrzucono.

Opuszczony budynek o powierzchni 2200 metrów kwadratowych, znajdujący się na działce o powierzchni 2,49 hektara, jest wpisany do rejestru zabytków. Wymaga kapitalnego remontu, której koszt należy liczyć w dziesiątkach milionów złotych. Starostwo Powiatowe w Świdnicy nie dysponuje takimi środkami.

Starostwo ponownie wystawiło na sprzedaż zabytek wraz z przyległymi terenami. Cenę podniesiono z dwóch i pół do ponad 3,21 miliona złotych. W rozmowach z lokalnymi mediami starosta Piotr Fedorowicz przyznał, że taka kwota wynika z wyceny rzeczoznawcy i starostwo nie ma na nią wpływu.

Można przypuszczać, że ostateczna cena sprzedaży byłaby niższa. Fedorowicz spodziewa się, że potencjalny nabywca szpitala w Mokrzeszowie będzie chciał negocjować. Przetarg zaplanowano na 3 grudnia 2025 roku.

Historia szpitala w Mokrzeszowie

Budynek w centrum wsi Mokrzeszów pod Świebodzicami wybudowano w latach 1860–1880 na potrzeby Zakonu Kawalerów Maltańskich. Jego fundatorem był baron von Jakoby-Klösta, który władał tymi terenami.

W początkowym okresie w obiekcie mieścił się szpital i dom opieki nad osobami starszymi. Podczas I wojny światowej działał tu szpital dla pilotów. Po wojnie budynek przeszedł w prywatne ręce.

Status obiektu w czasie II wojny światowej pozostaje niejasny. Po wojnie, do 1947 roku, budynek znajdował się pod kontrolą Armii Radzieckiej.

W okresie PRL-u dawny szpital Kawalerów Maltańskich przekształcono na szkołę rolniczo-ogrodniczą, a w kolejnych latach – w Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Rolniczego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej. Dawny szpital ma też epizod filmowy – w jego wnętrzach kręcono zdjęcia do serialu „Gruby” z 1971 roku.

Lata 90. to początek trudnego okresu w historii „kolosa” z Mokrzeszowa. Zabytek kupił niemiecki inwestor, który chciał przeprowadzić jego renowację i otworzyć w nim luksusowy hotel, ale ten plan się nie powiódł. Przez kolejne lata ogromny budynek stał pusty i niszczał, a wnętrzami zajęli się wandale. W 2019 roku budynek przejął Skarb Państwa, w którego imieniu dawnym szpitalem zarządza Starostwo Powiatowe w Świdnicy. To na nim obecnie spoczywa obowiązek zabezpieczenia obiektu i wykonania niezbędnych remontów. Podjęta w 2024 roku próba sprzedaży obiektu nie przyniosła efektu.

