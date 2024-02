Dyrektorem artystycznym nowej kolekcji był kontrowersyjny projektant John Galliano. Swoją najnowszą kolekcję utrzymał w dekadenckiej estetyce paryskiej bohemy przełomu XIX i XX wieku.

Nie tylko Galliano postanowił w tym sezonie puścić wodze fantazji i oderwać się nieco od rzeczywistości. Pragmatyzm odłożyła na bok też między innymi Simone Rocha w swojej gościnnej kolekcji dla domu mody Jean Paul Gaultier czy Pierpaolo Piccioli, dyrektor artystyczny marki Valentino.

Wydaje się, że najbogatsze grono klientów pragnie właśnie takiej mody. Z obserwacji branżowych ekspertów wynika, że to właśnie oryginalne, nietuzinkowe i zarazem mistrzowskie „wysokie krawiectwo”, a nie plasujące się cenowo znacznie niżej ubrania prêt-à-porter (czyli gotowe do noszenia) przeżywają właśnie swój wielki renesans.

Rośnie wartość rynku haute couture

Z cytowanych przez serwis Milano Finanza Fashion danych firmy analitycznej Bernstein w 2024 roku rynek haute couture ma osiągnąć zawrotną kwotę pięciu miliardów euro. W porównaniu do rynku ubrań prêt-à-porter (gotowe do noszenia) nominalnie to wciąż znacznie mniej, jednak eksperci zauważają, że niszowy co do zasady rynek haute couture rozwija się obecnie w znacznie szybszym tempie.

Ubrania z półki prêt-à-porter sprzedaje się w zasadzie od ręki, w standardowej rozmiarówce. W odróżnieniu od nich, haute couture to kreacje, które szyje się na zamówienie i na wymiar. Ze względu na fakt, że cały proces odbywa się ręcznie, ubrania powstają dość powoli.

Z tego powodu podaż kreacji ze sfery haute couture nigdy nie zaspokoi popytu ze strony najbogatszego grona klientów, którzy mogą sobie na nie pozwolić. A popyt ten od pewnego czasu ustawicznie rośnie.