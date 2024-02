Prada: imperium „inteligentnego luksusu”

Nie tylko legendarna włoska projektantka wpisuje się w tak zwany inteligentny luksus. Magazyn NSS zauważa bowiem, że po piętach depczą jej młodsze koleżanki po fachu — Victoria Beckham oraz siostry-bliźniaczki Ashley i Mary-Kate Olsen, twórczynie marki The Row.

Zarówno Beckham, jak i siostry Olsen projektują ubrania i akcesoria, które są dość uniwersalne i ponadczasowe. To również ich marki, oprócz Prady, zrobiły według analityków Lysta największy „szum” wśród miłośników mody.

Dzięki wzrostowi wyszukań w internecie aż o 93 procent marka The Row zadebiutowała w rankingu Lysta, zajmując 18. miejsce. Jednocześnie torbę „Margaux” The Row analitycy Lysta okrzyknęli najgorętszym produktem ostatniego kwartału 2023 roku.

Jako czołową „wschodzącą gwiazdę” autorzy raportu wskazali z kolei Victorię Beckham. Jej minimalistyczny pasek to drugi najbardziej pożądany produkt — po torebce The Row. Analitycy zauważają, że takie drobne akcesoria jak paski stają się dla coraz szerszego grona klientek dość łatwym sposem na to, aby bez wydawania fortuny wejść w posiadanie wyrobu luksusowej marki.

Furora, jaką zrobiły w ostatnich miesiącach wspomniane marki, nie były następstwem krzykliwych kampanii marketingowych. Wręcz przeciwnie — sprzyjały im zmiany preferencji wśród konsumentek, a także „cicha” promocja w wykonaniu celebrytów — nieoficjalnych ambasadorów tych marek. Zdaniem komentatorów raportu Lysta to również wpisuje się w tak zwany inteligentny luksus.