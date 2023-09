To nie pierwszy pomysł założycielki marki Miu Miu, Miucci Prady, twórczyni marki Prada, aby na pierwszym planie postawić to, co dotychczas pozostawało w ukryciu. Na swoich stronach dom mody Prada do klasycznej koszuli i swetra proponuje nosić białe bawełniane bokserki.

Nieco wcześniej wśród miłośników mody furorę zrobił prosty biały podkoszulek Prady – nie taki jednak zwykły, bo z ikonicznym trójkątem włoskiego domu mody na przedzie. Jak się okazuje, obok ultrakrótkich spódniczek i szortów z ubiegłorocznej kolekcji Miu Miu, był to jeden z pierwszych zwiastunów bardziej zdecydowanego trendu, który miał nadejść w kolejnych miesiącach.

Wyeksponowana bielizna – trend czy przyszłość mody?

Wydaje się, że ten pomysł ochoczo podchwytują nie tylko celebrytki – na przykład idolka młodych dziewczyn z całego świata, modelka Bella Hadid – ale też inne domy mody. Marka Loewe w swojej kolekcji na sezon wiosna/lato 2023 zaproponowała stylizację, w której białe bokserki należy założyć na czarne rajstopy, do tego biały podkoszulek i klasyczny szary płaszcz.

Trend pojawił się też w kolekcjach Balenciagi, Bottegi Venety, Coperni, Victorii Beckham czy Christiana Siriano. Za majtki o różnych krojach czy bokserki tych marek należy zapłacić po kilkaset euro, co stanowi niezbity dowód na to, że bielizna zdecydowanie wychodzi z cienia i z ukrytego jak dotąd elementu garderoby staje się główną bohaterką modnej stylizacji.