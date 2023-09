Czym jest chicchetti bar? To wenecka specjalność – lokal, w którym gościom serwuje się rozmaite małe przekąski (niektórzy powiedzieliby – odpowiednik hiszpańskich tapasów, choć Włosi nie lubią tego określenia). Va Bene Cicchetti to pierwszy tego typu lokal w Warszawie.

Va Bene Cicchetti to dzieło Emmanuele Guidiego i Agaty Szaran, Włocha i Polki, którzy postanowili przenieść do Warszawy odrobinę weneckiego klimatu.

Lokal ulokował się na warszawskim MDM-ie, który słusznie wszystkim kojarzy się z monumentalnym socrealizem. Wnętrze Va Bene Cicchetti autorstwa projektantów z NOKE Architects przenosi gości w całkowicie inny świat, jest wyraziste, pełne życia, koloru, intensywnych barw.

W środku pełno jest nawiązań do Wenecji – stoły pomalowano w biało-czerwone pasy niczym weneckie nabrzeża, do których przybijają łodzie. Wnętrze jest dwukolorowe, dolna część ma kolor zieleni, górna to intensywna czerwień. To z jednej strony nawiązanie do barw weneckich, z drugiej – do cyklicznego zjawiska zwanego „Acqua alta”, gdy duży przypływ zalewa weneckie ulice.