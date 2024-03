Wiele produktów, po które sięgamy na co dzień – w tym między innymi na śniadanie – są bogate w przetworzone węglowodany. To między innymi płatki śniadaniowe, białe pieczywo czy makaron. Jedzenie tej grupy produktów – przetworzonych i mających wysoką zawartość cukrów prostych – prowadzić może do nagłych wzrostów i spadków poziomu cukru we krwi, a tym samym do stanów zapalnych i stresu oksydacyjnego.

Dotychczasowe badania wskazywały, że takie potrawy mogą zwiększyć ryzyko niektórych chorób. Teraz okazuje się jednak, że spożywanie produktów bogatych w przetworzone węglowodany, na przykład na śniadanie, ma także inne negatywne skutki. Zdaniem badaczy może to mieć wpływ między innymi na to, czy jesteśmy postrzegani jako osoby atrakcyjne fizycznie. Zbadali to naukowcy z francuskiego Uniwersytetu w Montpellier, a wyniki badania omówili dziennikarze brytyjskiego „Guardiana”.

Co jeść na śniadanie: nowe badanie na temat atrakcyjności fizycznej

Jak piszą autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym „PLOS One” wydawanym przez Public Library of Science, w drugiej połowie XX wieku dieta w krajach Zachodu przeszła ogromną przemianę – znacznie wzrosło między innymi spożycie rafinowanych węglowodanów, których jedzenie może prowadzić do wielu niekorzystnych skutków zdrowotnych. „Mechanizmy fizjologiczne związane z tą konsumpcją, takie jak hiperglikemia i hiperinsulinemia, mogą wpływać na cechy niemedyczne, takie jak atrakcyjność twarzy" - podkreślają naukowcy.

W badaniu naukowców z francuskiego Uniwersytetu w Montpellier udział wzięło 52 mężczyzn i 52 kobiety w wieku od 20 do 30 lat. Badacze losowo przydzielili uczestnikom śniadanie o wartości 500 kalorii, bogate w rafinowane i nierafinowane węglowodany. Rafinowane śniadanie węglowodanowe składało się z francuskiej bagietki z białej mąki, dżemu, soku jabłkowego lub pomarańczowego oraz z herbaty lub kawy z cukrem. W przypadku posiłków składających się z węglowodanów nierafinowanych w zestawie śniadaniowym znajdował się zaś chleb razowy z masłem i serem, pomarańcza lub jabłko oraz kawa lub herbata bez cukru. Eksperci zmierzyli poziom cukru we krwi uczestników badania zarówno przed, jak i po jedzeniu, a następnie sfotografowali uczestników w kontrolowanych warunkach oświetleniowych. Zdjęcia portretowe uczestników zostały później przesłane grupom osób, których zadaniem było ocenić, ile lat mają te osoby, jak męsko lub kobieco wyglądają oraz jak bardzo są atrakcyjne.