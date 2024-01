„Chcieliśmy stworzyć coś, czego nikt dotąd sobie nie wyobrażał i całkowicie wywrócić do góry nogami doświadczenia sprzedażowe, ale i okazać uznanie naszym najbardziej lojalnym klientom, oferując im doświadczenie na najwyższym światowym poziomie” – czytamy w oświadczeniu. „Le Mans Kitchen zapewni naszym klientom jedzenie i koktajle na poziomie gwiazdek Michelin w połączeniu ze światowej klasy doświadczeniem na poziomie prywatnego klubu” – dodano. „Kiedy po raz pierwszy spotkałem się w tej sprawie, stwierdziłem, że to szalony pomysł, ale zdecydowałem, że jestem gotowy na to wyzwanie” – podkreślił w komunikacie prasowym szef kuchni José Martinez.

W menu Le Mans Kitchen znalazły się dania inspirowane kuchnią amerykańską z francuskim akcentem, co ma być nawiązaniem do kultowego już wyścigu. W lokalu skosztować będzie można między innymi naleśników, tostów francuskich z crème brûlée, burgerów, koktajli mlecznych na bazie lodów oraz wyśmienitej kawy. Ceny? Dużo niższe, niż można by się było tego spodziewać – zaczynają się one bowiem już od około 14 dolarów za danie.