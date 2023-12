Japońska kuchnia podbija świat. Liczba restauracji wystrzeliła w ciągu dekady

Kuchnia japońska podbija świat. Nic dziwnego – Japończycy wielką wagę przywiązują nie tylko do smaku potraw, ale i do ich wyglądu. To, czy danie jest nie tylko smaczne, ale i atrakcyjne wizualnie, ma wielkie znaczenie w czasach dominacji mediów społecznościowych.

Reklama

Niemniej ważne jest także to, że kuchnia japońska jest też dość prosta oraz bardzo zdrowa – dominują naturalne produkty, przede wszystkim ryż, ryby i produkty z soi. Według wielu badań, efektem stosowania diety japońskiej może być między innymi zmniejszenie ryzyka chorób kardiologicznych. W Japonii jada się też bardzo mało mięsa, co z kolei ważne jest dla tych, którzy w obliczu zmian klimatycznych starają się ograniczyć jego spożycie. A tych jest coraz więcej.

Dziś kuchnia japońska robi furorę na całym świecie – restauracji serwujących tę kuchnię jest coraz więcej. To, że kuchnia japońska święci dziś prawdziwe triumfy, pokazują dane. W ciągu dekady liczba japońskich restauracji na całym świecie potroiła się.

Japońskie restauracje na świecie robią furorę

Z badań japońskiego Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa, na które powołuje się agencja prasowa Kyodo wynika, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba restauracji serwujących kuchnię japońską, które znajdują się poza krajem, wzrosła ponad trzykrotnie. Obecnie na świecie działać ma około 187 tysięcy tego typu lokali. Jeśli brać pod uwagę dane pochodzące z poprzedniego, przeprowadzonego w 2021 roku badania, liczba ta wzrosła o około 20 procent. Taki wzrost odnotowano zarówno w Azji, jak i w Europie. Na pierwszym z wymienionych kontynentów japońskich lokali ma być obecnie 122 tys., zaś na drugim – 16 400.