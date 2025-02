„Hotele w hotelach” są zazwyczaj niewielkie i mają butikowy charakter. Zapewnia to ich zamożnym gościom maksymalną dyskrecję. Jednym z najnowszych tego rodzaju hoteli jest działający od ubiegłego roku butikowy „Reserve”, który zajmuje kilka najwyższych pięter pięciogwiazdkowego hotelu „Savoy Palace” na Maderze.

Mieszczący jedynie 40 apartamentów „Reserve” posiada osobne wejście i własny prywatny basen, do którego dostęp ma kilkukrotnie mniejsza liczba gości w porównaniu ze znacznie większym „Savoy Palace”, w którym znajduje się ponad 300 pokojów. To tylko kilka z wielu udogodnień, z których mogą korzystać goście nowego „hotelu w hotelu” na Maderze.

„Zwykły” luksus już nie wystarczy. Goście pragną jeszcze większej ekskluzywności

Jeszcze bardziej kameralny jest 15-pokojowy „Terrace Inn” znajdujący się na najwyższym, szóstym piętrze historycznego hotelu „La Fonda on the Plaza” w Santa Fe, stolicy stanu Nowy Meksyk. Od 2024 roku działa też „Tower Suite Collection” w hotelu „Boca Raton” na Florydzie, z kolei w 2020 roku otwarto „Camp Sarika by Amangiri” na terenie hotelu Aman w Utah – by wymienić tylko parę przykładów z USA.

Zjawisko ultraluksusowych „hoteli w hotelach” nie jest zupełnie nowym zjawiskiem. Pierwszy tego rodzaju obiekt – „Four Seasons” w budynku większego „Mandalay Bay Resort & Casino” powstał w Las Vegas 25 lat temu.

Obserwatorzy branży hotelowej zauważają, że w ostatnich latach trend się nasilił. Tego rodzaju obiektów powstaje coraz więcej, w różnych zakątkach świata. Zdaniem ekspertów wynika to z potrzeby najzamożniejszych turystów przeżycia jeszcze bardziej wyjątkowego doświadczenia jako gość hotelowy. „Hotele w hotelach” stanowią odpowiedź na tę potrzebę, przede wszystkim dlatego, że ich obsługa robi wszystko, aby gość czuł się jak prawdziwy VIP, a nie jeden z wielu klientów większego hotelu, choćby pięciogwiazdkowego.