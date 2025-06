Grono europejskich liderów tworzą hotele, które okupują czołówkę zarówno rankingu La Liste, jak i innych tego typu zestawień. Najlepsze hotele w Europie, zdaniem autorów zestawienia, to: La Réserve i Cheval Blanc z Paryża, The Connaught i The Savoy z Londynu, Il San Pietro di Positano z Positano na Półwyspie Amalfitańskim we Włoszech oraz J.K. Place na położonej w Zatoce Neapolitańskiej wyspie Capri.

Spoza Europy do czołowej dziesiątki zakwalifikowały się cztery luksusowe hotele. Są to: Mandarin Oriental z Bangkoku, The Peninsula z Szanghaju, The Peninsula z Chicago oraz Rosewood Mayakoba z meksykańskiego Cancun.

Wszystkie hotele z najlepszej dziesiątki otrzymały najwyższe noty w całym rankingu, które w tym roku wyniosły 99,50 punktu. Poprzeczka jest więc ustawiona bardzo wysoko.

Najlepszy polski hotel – Copernicus z Krakowa – uzyskał w tym rankingu 95,50 punktu. Pozornie niewielka różnica czterech punktów, która dzieli krakowski hotel od liderów tegorocznego zestawienia, w rzeczywistości jest ogromna. Liczby też przemawiają do wyobraźni – w rankingu znalazło się 86 hoteli z Francji i aż 109 z Włoch.