Twórcy popularnego na całym świecie przewodnika turystycznego Tripadvisor opublikowali swój doroczny ranking najlepszych hoteli na świecie. Na liście najlepszych butikowych hoteli w Europie znalazł się jeden hotel z Polski. Kameralny obiekt z Krakowa powtórzył sukces sprzed roku. Co więcej – zaliczył awans w rankingu.

Triadvisor: najlepsze hotele w Europie. Sukces Polaków

„Travelers' Choice Awards: Best of the Best” to ranking, który co roku przygotowuje redakcja przewodnika Tripadvisor. Tegoroczne zestawienie powstało na podstawie ocen i recenzji użytkowników Tripadvisora, które dodano w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku. Hotele najlepsze z najlepszych wyłoniono spośród ponad półtora miliona miejsc na całym świecie.

Oprócz głównego, globalnego rankingu najlepszych hoteli na świecie twórcy Tripadvisora publikują też kilka podkategorii, które obejmują między innymi hotele luksusowe, przyjazne dla czworonogów, all inclusive, a także hotele małe i butikowe. W tej ostatniej kategorii znalazł się jeden hotel z Polski.

Mowa o czterogwiazdkowym aparthotelu Stradonia Serviced Apartments z Krakowa. Kameralny obiekt mieści się przy ulicy Stradomskiej pod numerem 7, w zabytkowej kamienicy z przełomu XVI i XVII wieku.