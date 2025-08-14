Monumentalny gmach dawnej poczty głównej w Tbilisi jest jednym z najważniejszych zabytków stolicy Gruzji. Niszczejąca ikona radzieckiego modernizmu, którą wzniesiono w latach 60. ubiegłego wieku, przeszła gruntowną renowację. Teraz mieści się w niej luksusowy hotel Telegraph. Nazwa hotelu nawiązuje do pierwotnej funkcji budynku.

Atrakcje Gruzji: Niegdyś urząd pocztowy, teraz luksusowy hotel

W 1964 roku przy reprezentacyjnej Alei Rustawelego w Tbilisi stanął monumentalny gmach poczty głównej projektu architektów Lado Meszchiszwilego i Teimuraza Mikaszawidze. Modernistyczny budynek stał się jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów na mapie Tbilisi.

W ramach szeroko zakrojonego projektu urbanistycznego, który dotyczy modernizacji obszaru wokół Placu Republiki w Tbilisi niszczejący budynek poczty głównej także przeszedł gruntowną renowację. Przekształcono go w liczący 239 pokojów hotel Telegraph. Nazwa nie jest przypadkowa.

Za projekt renowacji modernistycznego budynku odpowiadają architekci z biura Neri&Hu z siedzibą w Szanghaju. Ich zadaniem było zachowanie oryginalnego charakteru budynku, a zarazem kreatywne zaadaptowanie go na potrzeby eleganckiego hotelu, mieszczącego między innymi kilka restauracji, kawiarnię, bar, bibliotekę, salę balową i klub jazzowy.