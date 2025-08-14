Aktualizacja: 14.08.2025 07:59 Publikacja: 14.08.2025 05:00
Budynek powstał w 1964 roku przy reprezentacyjnej Alei Rustawelego w Tbilisi.
Foto: Telegraph Hotel
Monumentalny gmach dawnej poczty głównej w Tbilisi jest jednym z najważniejszych zabytków stolicy Gruzji. Niszczejąca ikona radzieckiego modernizmu, którą wzniesiono w latach 60. ubiegłego wieku, przeszła gruntowną renowację. Teraz mieści się w niej luksusowy hotel Telegraph. Nazwa hotelu nawiązuje do pierwotnej funkcji budynku.
W 1964 roku przy reprezentacyjnej Alei Rustawelego w Tbilisi stanął monumentalny gmach poczty głównej projektu architektów Lado Meszchiszwilego i Teimuraza Mikaszawidze. Modernistyczny budynek stał się jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów na mapie Tbilisi.
W ramach szeroko zakrojonego projektu urbanistycznego, który dotyczy modernizacji obszaru wokół Placu Republiki w Tbilisi niszczejący budynek poczty głównej także przeszedł gruntowną renowację. Przekształcono go w liczący 239 pokojów hotel Telegraph. Nazwa nie jest przypadkowa.
Za projekt renowacji modernistycznego budynku odpowiadają architekci z biura Neri&Hu z siedzibą w Szanghaju. Ich zadaniem było zachowanie oryginalnego charakteru budynku, a zarazem kreatywne zaadaptowanie go na potrzeby eleganckiego hotelu, mieszczącego między innymi kilka restauracji, kawiarnię, bar, bibliotekę, salę balową i klub jazzowy.
Foto: Telegraph Hotel
Ukłonem w kierunku historii obiektu było zachowanie między innymi betonowych elementów we wnętrzach oraz charakterystycznej modernistycznej fasady z gruzińskiego tufu. Ten sam kamień pokrywa gmach Parlamentu w Tbilisi, który mieści się nieco dalej przy tej samej ulicy.
Na poziomie ulicy budynek otrzymał wysokie przeszklenia, aby przechodnie mogli widzieć wnętrza hotelowego lobby, restauracji i biblioteki. W centrum budynku znajduje się duży, porośnięty zielenią dziedziniec z barem na świeżym powietrzu.
Kolorystyka wszystkich wnętrz sprowadza się do brązów, szarości, beżów, bieli i czerni. W wystroju zastosowano takie materiały jak poczerniony metal, ciemne drewno — i oczywiście oryginalny, nadgryziony zębem czasu beton. Wystrój kawiarni nawiązuje do tradycyjnych francuskich bistro. W bibliotece dominuje z kolei drewno z orzecha włoskiego.
Foto: Telegraph Hotel
Stonowane kolory, które dominują w hotelowych wnętrzach, przełamuje gdzieniegdzie jedynie zieleń. Elementy w tym kolorze można znaleźć między innymi w obiciach mebli, ramach oświetlenia czy panelach z marmuru.
Pokoje hotelowe znajdują się na wyższych kondygnacjach hotelu, z ich okien widać obsadzony zielenią dach sali balowej. Kolorystyka pokojów jest jasna i neutralna, nie zabrakło też zielonych akcentów, które powtarzają się we wnętrzach całego hotelu.
Foto: Telegraph Hotel
Ciekawym rozwiązaniem, które dodało pokojom przestrzeni, było zastąpienie ścian półprzejrzystymi przeszkleniami. Obramowano je w metal, który zastosowano też w meblach, drzwiach, oświetleniu, ramach luster czy w elementach wyposażenia łazienki.
Foto: Telegraph Hotel
Na dachu hotelu znajduje się zielony taras, z którego rozciąga się widok na Tbilisi. W hotelowej piwnicy działa z kolei siłownia i klub muzyczny.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
